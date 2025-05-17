«Βόμβα» Κατσέλη για νέο κόμμα στην κεντροαριστερά - Τι είπε για Τσίπρα, όλα τα σενάρια

Ψιθύρους, συζητήσεις και σεναριολογία προκάλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε στη «Ναυτεμπορική» η Λούκα Κατσέλη, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής και υποψήφια Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Λούκα Κατσέλη,

Η κ. Κατσέλη μίλησε ανοιχτά για το πολιτικό κενό στον χώρο της κεντροαριστεράς που έχει δημιουργηθεί λόγω της πολύ χαμηλής εκλογικής επιρροής που παρουσιάζουν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας όμως ότι το νομοτελειακά το κενό αυτό θα καλυφθεί από κάτι νέο.

Ωστόσο, στη συνέντευξή της η Λούκα Κατσέλη δεν ακολούθησε την πεπατημένη των γενικόλογων και αόριστων δηλώσεων, αλλά περιέγραψε με αδρές γραμμές ακόμη και το χρονοδιάγραμμα της ανάδειξης ενός νέου φορέα.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει ήδη μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων ινστιτούτων και ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας.

«Πρώτα απ’ όλα είναι μία συμβολή στον διάλογο μεταξύ των κομμάτων και σε εθνικό επίπεδο. Θέλουμε αυτή τη δουλειά να τη μεταδώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, μπορεί να είναι μία αφετηρία μιας εναλλακτικής πρότασης γιατί από τη μικρή μου εμπειρία, κενό στην πολιτική δεν υπάρχει. Γρήγορα ή αργά το κενό αυτό θα καλυφθεί. Το θέμα είναι – γι αυτό και δεν παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις, είναι άσκοπο μοίρασμα χρημάτων», τόνισε η κ. Κατσέλη.

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα την άνοδο της Πλεύσης Ελευθερίας, εκτίμησε ότι είναι «πάρα πολύ φυσικό το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να έχει 15-17%, όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο κόσμος ξεσπάει με την οργή του σε έναν δυναμικό άνθρωπο, ο οποίος πάει και λέει αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος», όμως πρόσθεσε: «Το ζήτημα είναι πώς οργανώνεται η επόμενη μέρα και εάν και όταν εμφανιστεί ένα αξιόπιστο ψηφοδέλτιο, τί θα κάνει ο κόσμος. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα 1000%».

Όπως είπε, στόχος είναι «να ξαναστηθεί ένας ευρύτερος προοδευτικός χώρος, αλλά να υπάρξουν αλλαγές και σε όλο το πολιτικό σύστημα, αφού το πρόβλημα δεν είναι μόνο στον προοδευτικό χώρο. Και στον συντηρητικό υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, άσχετα αν δε φαίνονται δημοσκοπικά. Η κρίση είναι βαθύτατη σε όλο το πολιτικό σύστημα».

Τι είπε για Τσίπρα

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, τα σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει και το αν το νέο πολιτικό εγχείρημα που περιγράφει η κ. Κατσέλη τον συμπεριλαμβάνει, η πρώην υπουργός είπε:

«Θα ήταν χρήσιμη η επιστροφή Τσίπρα. Εφόσον δεν το έχει κάνει ακόμη, θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να πορευτεί χωρίς τον Αλέξη μέχρι εκείνος και πολλά άλλα στελέχη να αποφασίσουν να μπουν μπροστά και να πάρουν το ρίσκο».

Σενάρια επί σεναρίων

Μπορεί τα περισσότερα στόματα να παραμένουν κλειστά, όμως τα σενάρια «ανθίζουν» σε τέτοιες περιόδους έντονης κινητικότητας.

Χωρίς η πλευρά Τσίπρα να έχει δώσει οποιαδήποτε ένδειξη, οι εκτιμήσεις λένε ότι εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει απορρίψει ρητά το ενδεχόμενο επιστροφής του στην κεντρική πολιτική, τότε είναι κάτι το οποίο σκέφτεται σοβαρά. Τα δύο σενάρια επί της επιστροφής αφορούν το αν αυτή θα γίνει πριν ή μετά τις εκλογές του 2027.

Στην πρώτη περίπτωση, θα έχει αφήσει τα κόμματα της κεντροαριστεράς να καταγράψουν τα ποσοστά τους στις εκλογές και εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων, η επιστροφή του θα φανεί σαν μια κίνηση αναγκαιότητας για την επιβίωση του χώρου. Από την άλλη όμως, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι τόσο άσχημα για τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, που τελικά να παραλάβει «καμμένο έδαφος» και γι' αυτό θεωρείται ότι περιλαμβάνει ρίσκο.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του πριν τις εκλογές περιλαμβάνει όμως αντίστοιχους κινδύνους όπως το αν είναι «πολύ νωρίς», όπως λένε κάποια στελέχη.

Συνεπώς, ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται πως συνεχίζει να ζυγίζει τις επιλογές του, με βάση πάντα και την καθημερινή εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων, τα οποία είναι ιδιαίτερα πυκνά.

Από την άλλη, σε σχέση και με τα όσα είπε η Λούκα Κατσέλη στη συνέντευξή της, διαχέονται πληροφορίες, οι οποίες μάλιστα δεν διαψεύδονται, περί... μυστικών συναντήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, πραγματοποιήθηκε μυστική σύσκεψη υπό τη Λούκα Κατσέλη κατά την οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η ίδρυση νέου φορέα στο χώρο. Στη συνάντηση φέρονται να παρευρίσκονταν μεταξύ άλλων η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, ο επικεφαλής του «Κόσμου» Πέτρος Κόκκαλης, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως πρώην τομεάρχης από την επαρχία, αλλά και πασοκογενείς πρώην βουλευτές που είχαν μετακινηθεί στην Κουμουνδούρου, όπως ο Χρήστος Κοκκινοβασίλης και ο Δημήτρης Πιπεργιάς.

ΠΗΓΗ: Ναυτεμπορική

