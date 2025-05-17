Χαμενεΐ: Ο Τραμπ λέει ψέματα πως θέλει ειρήνη - Οι ΗΠΑ θα φύγουν από την περιοχή

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ψέματα πως θέλει ειρήνη, αναφερόμενος σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στην διάρκεια του ταξιδιού του στον Κόλπο, καλώντας την Τεχεράνη να απαντήσει άμεσα στην αμερικανική πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, απειλώντας πως αλλιώς «θα συμβεί κάτι κακό».

«Οι ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από την περιοχή, και θα φύγουν», πρόσθεσε ο Αλί Χαμενεΐ.

