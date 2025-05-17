Ηράκλειο: Νέα προσπάθεια απάτης - Μην πατήσετε το λινκ σε αυτό το μήνυμα
clock 19:41 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέο τρόπο να εξαπατήσουν τα θύματά τους βρήκαν οι επιτήδειοι που καθημερινά προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Αυτή τη φορά, στο κινητό τηλέφωνο ενός Ηρακλειώτη εστάλη μήνυμα από έναν άγνωστο και περίεργο αριθμό το οποίο τον ενημέρωνε ότι για να παραλάβει το δέμα του, κάτι που δεν περίμενε διότι δεν είχε κάνει καν παραγγελία, έπρεπε να πατήσετε σε ένα σύνδεσμο που του παρέθετε.

Ωστόσο είναι εμφανές ότι πρόκειται για απάτη καθώς το συντακτικό του κειμένου είναι παντελώς λανθασμένο.

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά να μην πατήσουν στον σύνδεσμο που τους ζητείται, αν και εφόσον λάβουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

