Κρήτη: Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν
clock 14:41 | 17/05/2025
Νέοι τριγμοί στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣστα Χανιά καθώς όπως έγινε γνωστό, υπαρχιφύλακας της Τροχαίας έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του εκκρεμούν καταγγελίες για εκβίαση, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος, κατηγορίες που διερευνώνται σε ποινικά αλλά και πειθαρχικά.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία πολίτη σχετικά με περιστατικό τροχονομικού ελέγχου που συνοδεύτηκε από καταδίωξη.

Για την υπόθεση ήρθαν στα Χανιά τις προηγούμενες εβδομάδες, οι «αδιάφθοροι» του εσωτερικών υποθέσεων ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται...

