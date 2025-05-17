Κρήτη: Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Νέοι τριγμοί στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣστα Χανιά καθώς όπως έγινε γνωστό, υπαρχιφύλακας της Τροχαίας έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του εκκρεμούν καταγγελίες για εκβίαση, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος, κατηγορίες που διερευνώνται σε ποινικά αλλά και πειθαρχικά.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία πολίτη σχετικά με περιστατικό τροχονομικού ελέγχου που συνοδεύτηκε από καταδίωξη.

Για την υπόθεση ήρθαν στα Χανιά τις προηγούμενες εβδομάδες, οι «αδιάφθοροι» του εσωτερικών υποθέσεων ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται...

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο - νερό: Δύσκολο τετραήμερο - Οι βλάβες, οι άδειες βρύσες και η αγανάκτηση

Κνωσός: Απομακρύνθηκαν τα θραύσματα από την τοιχογραφία - Κατακραυγή για την κατάντια του μνημείου