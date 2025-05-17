«Πάτωσε» το Ηράκλειο στην αξιολόγηση των Δήμων

Στις αρχές Μαΐου το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα axiologisi.ypes.gov.gr, όπου για πρώτη φορά θα δινόταν η δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογήσουν τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους και τον δήμο στον οποίο διαμένουν σε βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν.

Η πρωτοποριακή αυτή έρευνα, όπως την είχαν χαρακτηρίσει οι αρμόδιοι υπουργοί κ. Λιβάνιος και Παπαστεργίου, ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή και τότε οι πολίτες θα μπορούν να δουν πλέον αναλυτικά ποια δημόσια υπηρεσία λειτουργεί καλά και ποια όχι, αλλά και ποιοι δήμοι παίρνουν την υψηλότερη και χαμηλότερη βαθμολογία και σε ποιους τομείς.

Η «Κ» παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για βασικούς φορείς του Δημοσίου, όπως η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, η εξυπηρέτηση μέσω ψηφιακών εφαρμογών, αλλά και για επτά από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Η βαθμολογία αφορά τους Δήμους Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Πάτρας, Πειραιά και Περιστερίου και η αξιολόγηση γίνεται σε πέντε βασικούς τομείς: α) καθαριότητα, β) ηλεκτροφωτισμός, γ) σχολεία, δ) πράσινο και ε) δυνατότητες πάρκινγκ. Για την Αθήνα μέχρι προχθές είχαν «ψηφίσει» 2.740 πολίτες, για τη Θεσσαλονίκη 2.742, για το Ηράκλειο 732, για τη Λάρισα 343, για την Πάτρα 518, για τον Πειραιά 761 και για το Περιστέρι 427. Ο πολίτης μπορεί να βαθμολογήσει από το 1 έως το 10 και για το τελικό αποτέλεσμα βγαίνει ο μέσος όρος των βαθμολογιών.

Image

Στον τομέα της καθαριότητας πρώτο βγαίνει το Περιστέρι με 5,9 στα 10 και ακολουθεί η Λάρισα με 5, τρίτος είναι ο Πειραιάς με 4,6, η Θεσσαλονίκη με 3,8, η Αθήνα με 3,3, η Πάτρα με 3 και έβδομο και τελευταίο το Ηράκλειο με 2,1. Και στον τομέα της ηλεκτροδότησης το Περιστέρι κερδίζει, καθώς σύμφωνα με τις ψήφους είναι ο πιο φωτεινός δήμος με 6,6 στα 10. Ακολουθεί πάλι ο Πειραιάς με υψηλή βαθμολογία 5,8 και τρίτη η Λάρισα με 5,7. Η Θεσσαλονίκη περνάει τη βάση με 5,1, ακολουθεί η Αθήνα με 4,7, η Πάτρα με 4,6 και τελευταίο πάλι το Ηράκλειο με μόλις 3. Και στην κατηγορία του πρασίνου το Περιστέρι κερδίζει την πρώτη θέση, που αναδεικνύεται σε δήμο – πρωταθλητή μεταξύ των μεγάλων. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία πόσο πράσινο έχει, ο δήμος των δυτικών προαστίων παίρνει 5,8, με δεύτερη τη Λάρισα με 5,2, ακολουθεί η Πάτρα με 3,8, ο Πειραιάς με 3,7, η Θεσσαλονίκη με 3,5, η Αθήνα με 3,4 και τελευταίο το Ηράκλειο με 3,1.

Image

Στον ευαίσθητο τομέα των σχολείων κανένας δήμος δεν περνάει τη βάση, με πρώτη να αναδεικνύεται η Λάρισα που βαθμολογείται με 4,6 και το Περιστέρι να ακολουθεί με 4,5. Η Πάτρα είναι τρίτη με 4,2 και μετά ο Πειραιάς με 4. Η Θεσσαλονίκη ακολουθεί με 3,8, η Αθήνα με 3,6 και τελευταίο το Ηράκλειο με 3,5.

Οι παροχές της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολο της χώρας παίρνουν κατά μέσον όρο μόλις 4 – Τον υψηλότερο βαθμό παίρνει το gov.gr με 8.

Το πάρκινγκ αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για τους μεγάλους δήμους, καθώς η βαθμολογία είναι πολύ χαμηλή για όλους. Πρώτοι έρχονται η Λάρισα και το Περιστέρι, με μόλις 2,9 στα 10. Η Πάτρα τρίτη με 2,7. Αθήνα και Θεσσαλονίκη ακολουθούν με 2,3, ο Πειραιάς με 2,2 και το Ηράκλειο με 2.

Την ίδια ώρα, οι πολίτες δείχνουν πιο ικανοποιημένοι στη βαθμολογία που δίνουν στις υπηρεσίες του κράτους. Εξαίρεση όμως αποτελούν οι υπηρεσίες στις οποίες καλούνται να προσέλθουν οι ίδιοι προκειμένου να εξυπηρετηθούν –που δεν περνούν καν τη βάση–, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενός καλύτερου δημοσίου τομέα, που αποτελεί αίτημα της πλειονότητας των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες βαθμολόγησαν ΑΑΔΕ, EΦΚΑ, δημόσια υπηρεσία Απασχόλησης, Κτηματολόγιο, υπηρεσίες αδειών διαμονής αλλοδαπών και αστικές συγκοινωνίες, δίνοντας μέσο όρο κάτω από τη βάση, μόλις 4,9. Αντιθέτως, τις ψηφιακές υπηρεσίες τις βαθμολόγησαν με 7,3. Πρόκειται για τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, το myhealth, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Την υψηλότερη βαθμολογία παίρνει το gov.gr με 8, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπεύθυνες δηλώσεις, αντίγραφο ποινικού μητρώου, έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, εισιτήρια για αγώνες και ηλεκτρονικό παράβολο.

Image

Την ίδια ώρα, η βαθμολογία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολο της χώρας δεν περνάει τη βάση, καθώς λαμβάνει κατά μέσον όρο μόλις 4. Πλην των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση –καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισμός, σχολεία και πάρκινγκ– οι πολίτες έχουν βαθμολογήσει ακόμη το οδικό δίκτυο, τις ψηφιακές υπηρεσίες των δήμων και την πρωτοβάθμια υγεία.

Τέλος, όσον αφορά τις ηλικίες που ψήφισαν, τη μερίδα του λέοντος έχουν οι 45-54, που αποτελούν το 28,7% των ψηφισάντων, ακολουθούν οι 55-64 με 23,4%, οι 35-44 με 19,6%, οι 65 και πάνω με 13,9% και τελευταίοι οι 25-34 με 10,6% και οι 18-24 με μόλις 3,9%

(Κεντρική φωτογραφία από create.vista.com)

Πηγή: kathimerini.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - νερό: Δύσκολο τετραήμερο - Οι βλάβες, οι άδειες βρύσες και η αγανάκτηση

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: «Γάζωσαν» θωρακισμένο αυτοκίνητο, ζωντανός ο οδηγός (εικόνες)