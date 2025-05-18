Ηράκλειο: Κατέληξε στα κρατητήρια γιατί είχε αφήσει τον σκύλο της μέσα στο αυτοκίνητο
clock 13:26 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνελήφθη, χθες (17.05.2025) στο Ηράκλειο 45χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου εντοπίσθηκε χθες το πρωί εντός

σταθμευμένου οχήματος, ζώο συντροφιάς (σκύλος) για το οποίο δεν πληρούνταν οι κανόνες ευζωίας .

Η ιδιοκτήτρια ανωτέρω ζώου αναζητήθηκε εντοπίσθηκε και συνελήφθη .

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

