Ληστεία στο Γιόφυρο: "Η κακή οικονομική κατάσταση με έσπρωξε να το κάνω"

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ο 30 ετών δράστης της ληστείας σε περίπτερο στο Γιόφυρο τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία ο 30χρονος, ενώ στην αρχή έκανε λόγο για χρήση ναρκωτικών ουσιών στη συνέχεια διαφοροποίησε τους ισχυρισμούς του και απέδωσε την πράξη του στην κακή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει με φόντο τα προβλήματα υγείας της συζύγου του και τις ανάγκες των 4 ανήλικων παιδιών του.

Σύμφωνα με την συνήγορό του Αριστέα Καλαϊτζάκη, ο 30χρονος υποστήριξε ότι όταν έφτασε στο περίπτερο ζήτησε μόνο 200€ από τον υπάλληλο αν και στο ταμείο, όπως είπε, υπήρχαν πολλά περισσότερα χρήματα.

Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και για απόπειρα κλοπής.

