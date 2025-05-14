Ηράκλειο: Συνελήφθη ο 30χρονος για τη ληστεία στο περίπτερο
clock 14:30 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνελήφθη, σήμερα (14.05.2025) το πρωί στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 30χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστεία.

Ειδικότερα, χθες (13.05.2025) τα ξημερώματα σε περιοχή του Ηρακλείου άγνωστος δράστης εισήλθε σε επιχείρηση (περίπτερο) στο Γιόφυρο και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε από εργαζόμενο το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας ο 30χρονος ο οποίος συνελήφθη σήμερα (14.05.2025) το πρωί και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

