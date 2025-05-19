Απλήρωτους αφήνει τους εργαζόμενους το 15% των εργοδοτών

Το 15% των εργοδοτών αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους, ενώ ένας στους τέσσερις ξεχειλώνει τα ωράρια εργασίας, χωρίς να καταβάλει αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Επιθεώρησης Eργασίας για τον μήνα Απρίλιο και συνολικά για το πρώτο τετράμηνο του έτους, ενώ το ανησυχητικό μήνυμα αφορά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς παρά την υποχρεωτική χρήση της σε πολλούς κλάδους, εξακολουθούν να καταγράφονται παραβάσεις.

Αναλυτικότερα, τον Απρίλιο, η επιθεώρηση Εργασίας διενήργησε συνολικά 5.825 ελέγχους, που αφορούσαν στην εφαρμογή της νομοθεσίας στις εργασιακές σχέσεις και στην υγεία και ασφάλεια και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 1.265 περιπτώσεις (ή στο 21,7%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 3,27 εκατ. ευρώ.

Τα περισσότερα των προστίμων επιβλήθηκαν για παραβάσεις των εργασιακών σχέσεων, τα οποία ανήλθαν σε 2,63 δισ. ευρώ.

Ωστόσο το ενδιαφέρον βρίσκεται στην ανάλυση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας όπου διαπιστώνονται και πρακτικές οι οποίες είχαν εκλείψει τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, από τις 868 παραβάσεις που καταγράφηκαν στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, το 14,2% ή οι 123 αφορούσαν περιπτώσεις εργοδοτών στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις, επειδή δεν κατέβαλαν δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών και λοιπών αποδοχών.

Σημειώνεται πως μέσα στον Απρίλιο ήταν και η ημερομηνία καταβολής του δώρου Πάσχα, και οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας αποκάλυψαν ότι σημαντικός αριθμός εργοδοτών δεν το κατέβαλε.

Επίσης, σε 218 εργοδότες ή στο 25,1% εντοπίστηκαν παραβάσεις στους Πίνακες Προσωπικού, που σημαίνει υπερβάσεις των ωραρίων εργασίας χωρίς την καταβολή υπερωριών.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 156 παραβάσεις στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υποχρεωτικά την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 18%. Τσουχτερά ήταν τα πρόστιμα για τους εν λόγω εργοδότες, καθώς έφτασαν σε 643.400 ευρώ.

Ακόμη, σε 25 περιπτώσεις εντοπίστηκαν ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις οι οποίες οδήγησαν σε μηνύσεις και σε αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αδήλωτη και απλήρωτη εργασία

Συνολικά στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου διενεργήθηκαν 24.158 έλεγχοι και εντοπίστηκαν 5.385 παραβάσεις με το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 22,3% και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 13,91 εκατ. ευρώ, ή κατά μέσο όρο 2.584 ευρώ.

Για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας στις εργασιακές σχέσεις, πραγματοποιήθηκαν 13.604 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 3.881 ή στο 28,5%, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 11,75 εκατ. ευρώ. Από τα αναλυτικά στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας προκύπτει:

Για αδήλωτη εργασία εντοπίστηκαν 307 παραβάσεις ή στο 7,9% και επιβλήθηκαν πρόστιμα κατά μέσο όρο ύψους 11.184 ευρώ.

Το 8% των εργοδοτών ή 309, αρνήθηκαν τον έλεγχο και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 663.120 ευρώ ή 2.146 ευρώ κατά μέσο όρο.

Σε 464 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις που αφορούσαν στη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και άλλα επιδόματα. Το ποσοστό των παραβατών ανήλθε στο 12% και το μέσο πρόστιμο σε 2.354 ευρώ.

Σε παραβάσεις που αφορούσαν στους πίνακες προσωπικού εντοπίστηκαν 1.036 ή στο 26,7% των ελεγχόμενων και το μέσο πρόστιμο διαμορφώθηκε σε 2.387 ευρώ.

Παραβάσεις που αφορούν στον χρόνο εργασίας εντοπίστηκαν σε 105 περιπτώσεις, ενώ υπέρβαση των ωραρίων εργασίας έκαναν 217 επιχειρήσεις.

Παραβάσεις για την κακή χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εντοπίστηκαν σε 740 υπόχρεες επιχειρήσεις ή στο 19,1%.

Σε 85 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις που επιφέρουν μηνύσεις και αναστολή λειτουργίας.

Διαβάστε επίσης:

Σούπερ μάρκετ: Ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις το 2025 – Έκαναν τζίρο €3,27 δισ. μέσα σε 3 μήνες

Ρεύμα: Στα 3 δισ. ευρώ οι απλήρωτοι λογαριασμοί - Σε πίεση τα νοικοκυριά