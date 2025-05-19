Φωτιά στη Ριτσώνα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης - Πάνω από 100 πυροσβέστες στην μάχη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στη Ριτσώνα Εύβοιας.

Άμεσα έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίες λίγο μετά τις 15:00 ενισχύθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 100 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 27 οχήματα κι από αέρος 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:57, ξεκίνησε μεταξύ χωραφιών και δάσους και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε δασική έκταση, χωρίς ωστόσο να απειλεί κάποιον οικισμό.

