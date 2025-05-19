Παιχνίδια Εκδίκησης: Πώς θα προσπαθήσει να ξανακερδίσει το παιδί του ο Άγης;

Παιχνίδια εκδίκησης: Δευτέρα 19 Μαΐου

Επεισόδιο 46: Η αποκάλυψη της Βάνας για την απιστία του Μάρκου έχει κλονίσει τη Μάγια, η οποία θεωρεί την κρίση στον γάμο των γονιών της και δική της ευθύνη. Οι επιλογές της, πλέον, για το μέλλον της με τον Άγη και για το πού θα ζήσουν έχουν αλλάξει.

Ο Μάρκος προσπαθεί να προστατέψει τον έφηβο γιο του από τις αντιδράσεις της Βάνας και την ένταση που επικρατεί μέσα στο σπίτι των Γερολυμάτων.

Την ίδια στιγμή, ο Άγης αισθάνεται ότι η επιστροφή του στην Ελλάδα θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της σχέσης του με τον γιο του.

Η Μαρίνα βλέπει ότι οι προσπάθειές της να μαλακώσει τον θυμό του Κωστή προς τον πατέρα του είναι άκαρπες, αλλά δεν θέλει άλλο όλη αυτή την πίεση στο παιδί της. Ζητάει από τον Άγη να αλλάξει τη στάση του και να μην περιμένει τον γιο τους να αλλάξει από μόνος του.

Πώς θα προσπαθήσει να ξανακερδίσει το παιδί του ο Άγης;

Σε ποιον εκβιασμό φτάνει ο Στέφανος απέναντι στη Βάνα και την οικογένειά της;

