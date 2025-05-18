Η πριγκίπισσα Κέιτ με τιάρα ξανά μετά από δύο χρόνια

Μετά από μια περίοδο διακριτικής απουσίας από τις πιο επίσημες βασιλικές εμφανίσεις, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Kate Middlenton, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο προσκήνιο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: φορώντας ξανά τιάρα.

Η αναμενόμενη κρατική επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2025 αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή της Κέιτ στις λαμπερές, επίσημες περιστάσεις που συνοδεύονται από τιάρες, διαδήματα και την αίγλη του παλατιού.

Το δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ αναμένεται να είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του βασιλικού καλοκαιριού -και η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον το highlight της βραδιάς, καθώς πρόκειται για την πρώτη της εμφάνιση με τιάρα μετά την τελευταία της δημόσια εμφάνιση τον Δεκέμβριο του 2023.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής τους, ο Γάλλος Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία θα φιλοξενηθούν στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο Μπέρκσαϊρ, όπου θα παρατεθεί επίσημο δείπνο προς τιμήν τους.

Σε επίσημη ανακοίνωση που επιβεβαιώνει την επικείμενη επίσκεψη, το Παλάτι ανέφερε: «Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Εξοχότατος Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενος από την κυρία Μπριζίτ Μακρόν, αποδέχθηκε πρόσκληση της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά να πραγματοποιήσει κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Τρίτη 8 Ιουλίου έως την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025».

Η ανακοίνωση διευκρίνισε περαιτέρω την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της επίσκεψης: «Ο Πρόεδρος και η κυρία Μακρόν θα διαμείνουν στο Κάστρο του Ουίνδσορ».

Όπως αναφέρει το hellomagazin.com, ενώ τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ συνήθως χρησιμεύουν ως κατοικία για τις επισκέψεις αρχηγών κρατών, οι συνεχιζόμενες ανακαινίσεις στο εμβληματικό ορόσημο του Λονδίνου σημαίνουν ότι η γαλλική αντιπροσωπεία θα φιλοξενηθεί αντί αυτού στην ιστορική κατοικία του μονάρχη στο Μπέρκσαϊρ.

Τα κρατικά δείπνα αποτελούν λαμπρές τελετές, στις οποίες οι κυρίες της βασιλικής οικογένειας -ανάμεσά τους και η πριγκίπισσα της Ουαλίας- εμφανίζονται παραδοσιακά φορώντας τιάρες από την ιστορική συλλογή του παλατιού.

