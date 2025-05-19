Δήμος Ηρακλείου: Τα νέα δεδομένα για τη βελτίωση της «παράκαμψης» του ΒΟΑΚ (βίντεο)

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τους Βουλευτές Ηρακλείου στη Λότζια, με αντικείμενο την ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα αναφορικά με τις απαιτήσεις του Δήμου Ηρακλείου για τη βελτίωση της «παράκαμψης» Ηρακλείου του ΒΟΑΚ.

Στη Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος βρέθηκαν οι Βουλευτές Μάξιμος Σενετάκης, Χάρης Μαμουλάκης, Μανόλης Συντυχάκης και ο εκπρόσωπος της Ελένης Βατσινά Αντώνης Ψαράς, καθώς και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, ενώ από την Αθήνα μέσω σύνδεσης συμμετείχαν οι Βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Φραγκίσκος Παρασύρης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε τους Βουλευτές για τις συναντήσεις με τον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου στο Ηράκλειο και στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα, επισημαίνοντας ότι όπως μεταφέρεται, αναγνωρίζεται η ανάγκη βελτιώσεων στην «παράκαμψη» Ηρακλείου. Γι’ αυτό και το Υπουργείο έχει ζητήσει την συνδρομή του Δήμου έτσι ώστε να προχωρήσει σε προμελέτη σε συνεργασία με μελετητές του παραχωρησιούχου, να καταλήξει σε εκτιμήσεις των παρεμβάσεων και στην δημιουργία συμπληρωματικής σύμβασης για όσες αποφασιστούν να υλοποιηθούν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ιδιαίτερα ότι ο Δήμος δεν παραιτείται από την διεκδίκηση και της νότιας παράκαμψης, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί έναν μεσοπρόθεσμο στόχο, όπως επίσης και το ότι παραμένει ισχυρή η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέχρι και εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν και την στήριξη σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας.

Επίσης, για το θέμα των διοδίων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι υπάρχουν οι προφορικές διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών Νίκου Ταχιάου που αναφέρουν ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στις αστικές μετακινήσεις, αλλά αυτό πρέπει να διασταυρωθεί με το κείμενο της σύμβασης ότι θα ισχύει.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημέρωσε του Βουλευτές ότι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής έχει τεθεί προς το Υπουργείο και το θέμα της επισφάλειας των παλιών και προβληματικών αγωγών ύδρευσης, των Μαλλίων και της Τυλίσου όπου με τις συνεχείς ζημιές δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες στην πόλη, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα αντιμετώπισης παράλληλα με την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ, καθώς και το ζήτημα της σύνδεσης του Ηρακλείου με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση για όλα τα παραπάνω, με τους Βουλευτές να εκφράζουν τις απόψεις τους για τη σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο του ΒΟΑΚ, την στήριξή τους στις προτάσεις και τις διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και την προθυμία τους να τις υποστηρίξουν και σε Κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Ηρακλείου, δόθηκε η αρχική αίτηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι πρόσθετοι λόγοι που ενίσχυσαν την προσφυγή, καθώς και η επικαιροποιημένη τεχνική έκθεση που έχει καταρτιστεί από τη Δημοτική Αρχή. Επίσης, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, πρόθεσή του είναι να πραγματοποιήσει παρέμβαση και κατά την ακρόαση των φορέων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όταν θα συζητείται η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης.

