Κρήτη: Στις 200 χιλ. οι κλίνες των Airbnb όσες και των ξενοδοχείων - Η «μάχη» των διανυκτερεύσεων

Με κρατήσεις που αυξάνονται συνεχώς, όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και αφίξεις επισκεπτών από όλο τον κόσμο, συνεχίζεται η τουριστική σεζόν στην Κρήτη.

Ο αριθμός των ξενοδοχειακών κλινών και των κρεβατιών βραχυχρόνιας μίσθωσης φθάνουν τις 400.000 (200.000 των ξενοδοχείων 200.000 των Airbnb) και μαζί με τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα που έχουν 120.000 κρεβάτια, μοιράζονται τις διανυκτερεύσεις προσπαθώντας να κερδίσουν έδαφος.

Με πληρότητες της τάξης του 70%-80% θα κλείσει το τελευταίο δεκαήμερο του Μαίου στην Κρήτη και στην συνέχεια η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά.

«Κάποια ξενοδοχεία τον Ιούνιο θα έχουν πληρότητας που θα φθάσουν στο 100%» λένε οι φορείς του τουρισμού σημειώνοντας ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα υπάρχουν κενά στα ξενοδοχεία όχι γιατί δεν θα έρθει μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών αλλά γιατί σημαντικό μέρος της πίτας μοιράζονται τα Airbnb.

Όσον αφορά στις ξενοδοχειακές τιμές, δύσκολα στο εξής βρίσκεις δίκλινο με πρωινό, σε τιμή κάτω από 100 ευρώ.

Οι επισκέπτες μας έρχονται κυρίως όμως από την Γερμανία, την Αγγλία, την Γαλλία, την Πολωνία, την Τσεχία, το Ισραήλ, την Ρουμανία.

Με 5.100.000 προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις στα Αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, ο τουρισμός στην Κρήτη, όπως έχουμε μεταδόσει, ετοιμάζεται για νέα «απογείωση» το 2025.

Οι αεροπορικές θέσεις στο Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» θα είναι 3,7 εκατομμύρια(+0,2%) και στο Αεροδρόμιο Χανίων 1,4 εκατομμύρια(+5,6%).

Την θετική πορεία και τη στρατηγική σημασία του τουρισμού για την ανθεκτικότητα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καταγράφει η ετήσια έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ.

Η Κρήτη συνεισφέρει τα μέγιστα ,καθώς το 2024 το 22% των τουριστικών εσόδων προερχόταν από το νησί, όπου οι τουρίστες δαπάνησαν 6 δις 705 εκατομμύρια ευρώ.

