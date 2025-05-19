Απάτη: Μην απαντήσετε σε αυτό το SMS - Τάζουν δουλειά με μισθό 2.000 ευρώ

Μια ακόμη απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς επιτήδειοι προσπαθούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Τελευταίο... κρούσμα είναι ένα SMS, το οποίο στέλνεται μαζικά τις τελευταίες ώρες και τάζει δουλειά με ποσό έως και 2.000 ευρώ για μηνιάτικο!

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να απαντήσουν σε καμία περίπτωση σε ένα τέτοιο SMS, όπως το παρακάτω, καθώς πρόκειται για ιό και έτσι οι απατεώνες θα αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

