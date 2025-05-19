Γάζα: Εντολή Ισραήλ για εκκένωση της Χαν Γιουνίς

Εντολή εκκένωσης από διάφορες περιοχές στο νότιο τμήμα της Γάζας έδωσε ο στρατός του Ισραήλ, εν μέσω κλιμάκωσης των στρατιωτικών του επιχειρήσεων.

«Προς τους κατοίκους των περιοχών της Χαν Γιούνις, της Μπάνι Σουχέιλα και της Αμπασάν: ο ισραηλινός στρατός θα εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση για να καταστρέψει τις υποδομές τρομοκρατικών οργανώσεων στη ζώνη αυτή. Πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως προς τα δυτικά», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Telegram.

«Από τώρα η περιοχή της Χαν Γιούνις θεωρείται επικίνδυνη ζώνη συγκρούσεων», υπογράμμισε ο ίδιος, μία ημέρα αφού ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι την έναρξη «ευρείας κλίμακας χερσαίων επιχειρήσεων» στη Λωρίδα της Γάζας.

22 νεκροί σε νέα πλήγματα

Τον θάνατο 22 ανθρώπων σε ισραηλινά πλήγματα, κυρίως γύρω από τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του, ανακοίνωσε νωρίτερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας.

«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σειρά σφοδρών αεροπορικών πληγμάτων στη Χαν Γιούνις σήμερα το πρωί, κυρίως γύρω από το νοσοκομείο Νάσερ», ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κοντά στην υγειονομική μονάδα διεξήχθησαν μάχες, με το κτίριο του νοσοκομείου να υφίσταται μεγάλες ζημιές.

Νετανιάχου: Θα πάρουμε τον έλεγχο όλης της Γάζας

Το Ισραήλ θα αποκτήσει τον έλεγχο «όλου του εδάφους» της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε στο μεταξύ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Οι μάχες είναι έντονες και σημειώνουμε πρόοδο. Θα πάρουμε τον έλεγχο όλου του εδάφους της Λωρίδας», δήλωσε ο Νετανιάχου.

ΠΟΥ: 2 εκατ. άνθρωποι λιμοκτονούν

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε για τον αυξανόμενο κίνδυνο λιμού στη Λωρίδα της Γάζας όπου όπως τόνισε, «δύο εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν», ενώ «τόνοι τροφίμων είναι αποκλεισμένοι στα σύνορα, σε απόσταση μερικών λεπτών».

«Ο κίνδυνος λιμού στη Γάζα αυξάνεται με την εσκεμμένη παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που συνεχίζεται», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην έναρξη της ετήσιας συνέλευσης των κρατών-μελών του οργανισμού στη Γενεύη.

Το Ισραήλ, δεχόμενο πιέσεις από το εξωτερικό, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα επιτρέψει την περιορισμένη επανέναρξη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, παράλληλα με την έναρξη «χερσαίων επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας» στη Γάζα.

«Οι άνθρωποι πεθαίνουν από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν»

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ανέφερε επίσης ότι «οι κλιμακούμενες εχθροπραξίες, οι εντολές εκκένωσης, η συρρίκνωση του ανθρωπιστικού χώρου και ο αποκλεισμός της βοήθειας οδηγούν σε εισροή θυμάτων στο σύστημα υγείας που βρίσκεται ήδη στα όριά του».

«Οι άνθρωποι πεθαίνουν από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν ενώ τα φάρμακα περιμένουν στα σύνορα και οι επιθέσεις κατά των νοσοκομείων στερούν από τους ανθρώπους φροντίδα και τους αποθαρρύνουν να την αναζητήσουν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Χιλιάδες ασθενείς χρειάζεται ακόμα να απομακρυνθούν από τη Γάζα για ιατρικούς λόγους, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, ο οποίος ζητά από τα κράτη-μέλη να δεχθούν επιπλέον ασθενείς και από το Ισραήλ να επιτρέψει τις απομακρύνσεις αυτές και να δώσει την άδεια για την είσοδο τροφίμων και φαρμάκων στη Γάζα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

