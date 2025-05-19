Επιτέλους καθαρίζει το Ηράκλειο - Έχουν απομακρυνθεί τόνοι απορριμμάτων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η οργανωμένη προσπάθεια του Δήμου Ηρακλείου να ολοκληρώσει την αποκομιδή των σκουπιδιών που είχαν κατακλίσει τους δρόμους με εμφανή αποτελέσματα βελτίωσης της εικόνας που παρουσιάζει. Η υπηρεσία εργάζεται εντατικοποιημένα και έχει καταφέρει να απομακρύνει τόνους συσσωρευμένων σύμμεικτων απορριμμάτων από το Ηράκλειο, καθώς και σε μεγάλο βαθμό τα ογκώδη αντικείμενα που είτε έχουν εγκαταλειφθεί γύρω από τους κάδους, είτε σχηματίζουν διάσπαρτες χωματερές.

Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα που κλήθηκε να διαχειριστεί η υπηρεσία, καθώς ήταν τεράστιες οι ποσότητες των ογκωδών αντικειμένων που έπρεπε να απομακρυνθούν. Σήμερα με βάση τον προγραμματισμό της υπηρεσίας καθαριότητας απομακρύνθηκαν ογκώδη αντικείμενα και απορρίμματα στις οδούς Σωκράτη, Εμμ. Ξηρουχάκη, Δημητρίου Γληνού και στη συμβολή των οδών Παρασκευοπούλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Πρόκειται για σημεία που λόγω της κάλυψης των χιλιομετρικών ορίων κίνησης των μηχανημάτων δεν είχαν ολοκληρωθεί. Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας τις τελευταίες μέρες εκτελούν ένα τιτάνιο αγώνα δρόμου για να καταφέρουν να διαχειριστούν την πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην πόλη, και μάλιστα κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες αφού ειδικά τις προηγούμενες μέρες οι εργαζόμενοι έπρεπε να μαζεύουν σκουπίδια μέσα στη ζέση την αφρικανική σκόνη και τους θυελλώδεις ανέμους που έκαναν το έργο τους εξαιρετικά δύσκολο.

Η δημοτική Αρχή σε σχετική ανακοίνωση της τονίζει ότι από τις 11 Απριλίου η Υπηρεσία Καθαριότητας λειτουργούσε σχεδόν με το 1/3 του προσωπικού της, έπειτα και από τις δικαστικές αποφάσεις που κοινοποιήθηκαν στον Δήμο με τις οποίες απομακρύνθηκαν δεκάδες παρατασιούχοι εργαζόμενοι (οδηγοί, συνοδοί απορριμματοφόρων, οδοκαθαριστές). Έτσι ο Δήμος αναγκάστηκε να προχωρήσει σε 18 εργάσιμες μέρες στην πρόσληψη προσωπικού.

Το όλο θέμα που έχει ανάψει φωτιές στο Δήμο Ηρακλείου λόγω της πρωτόγνωρης επιβάρυνσης της πόλης με αμέτρητους τόνους απορριμμάτων, αναμένεται να συζητηθεί στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετέχει και η πλευρά των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας που διαμαρτύρεται για τα σχέδια της δημοτικής Αρχής να φέρει ιδιώτες για πρώτη φορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής: Εκτός λειτουργίας η ηλεκτροδότηση όταν… φυσάει

Κνωσός: Τα λάθη του Υπουργείου για την τοιχογραφία που έπεσε και οι φωνές που προειδοποιούσαν