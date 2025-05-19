Γάζα: 150 νεκροί σε μία μέρα – Στο στόχαστρο τα νοσοκομεία

Εντείνει το Ισραήλ τις επιθέσεις του στη Γάζα σκοτώνοντας την Κυριακή τουλάχιστον 151 Παλαιστίνιους την ώρα που ανακοινώνει ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση.

Στο στόχαστρο του στρατού έχουν μπει για ακόμα μία φορά τα νοσοκομεία. Ο διευθυντής του Ινδονησιακού νοσοκομείου στη Μπέιτ Λαχία, Μαργουάν αλ Σουλτάν, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν απευθείας στο νοσοκομείο και περικύκλωσαν το κτίριο, παγιδεύοντας περίπου 55 ανθρώπους μέσα.

Ο ίδιος ανέφερε στο Al Jazeera ότι το Ισραήλ στόχευσε ασθενείς εντός του κτιρίου χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ο υπουργός Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι το κλείσιμο του Ινδονησιακού νοσοκομείου σηματοδοτεί ότι δεν υπάρχουν πλέον δημόσια νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τα νοσοκομεία Καμάλ Αντουάν και Μπειτ Χανούν.

Στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα το Ισραήλ βομβάρδισε το πρωί της Δευτέρας το φαρμακευτικό εργαστήριο του νοσοκομείου Νάσερ την ώρα που τραυματίες αλλά και σοροί από άλλες επιθέσεις μεταφέρονταν στο κτίριο.

Η πολιτική προστασία στο μεταξύ ανέφερε πως το 75% των ασθενοφόρων της δεν είναι δυνατό να κινηθεί λόγω έλλειψης καυσίμων, προειδοποιώντας πως όλα τα οχήματά της πιθανόν δεν θα είναι σε θέση να κινηθούν εντός 72 ωρών

Υποσχέσεις Νετανιάχου για ανθρωπιστική βοήθεια

Από τη 2η Μαρτίου το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ζωτικής σημασίας για τους κάπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο «βασικής ποσότητας τροφής για τον πληθυσμό, προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας». Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός «θα δράσει για να εμποδίσει τη Χαμάς να αρπάξει αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια», συμπλήρωσε.

Η πίεση στον Νετανιάχου να άρει τον αποκλεισμό έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ωστόσο δεν είναι σαφές πόσο πραγματικά το Ισραήλ θα επιτρέψει την κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια.

«Κατόπιν σύστασης των IDF και λόγω της επιχειρησιακής ανάγκης να καταστεί δυνατή η επέκταση των εντατικοποιημένων μαχών για την ήττα της Χαμάς, το Ισραήλ θα φέρει μια βασική ποσότητα τροφίμων για τον πληθυσμό, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα αναπτυχθεί κρίση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη βάσει στρατιωτικής σύστασης και το Ισραήλ «θα ενεργήσει για να στερήσει από τη Χαμάς τη δυνατότητα να αναλάβει τον έλεγχο της διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στη Haaretz ότι η απόφαση του Νετανιάχου είναι «ένα προσωρινό μέτρο μιας εβδομάδας» μέχρι να δημιουργηθούν κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, ένα αμερικανοισραηλινό σχέδιο που έχει επικριθεί από τον ΟΗΕ.

Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Στην αρχή αυτού του μήνα, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο που προβλέπει «την κατάκτηση» του παραθαλάσσιου θυλάκου και τον μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού του, μοιάζοντας να αποκλείει περαιτέρω διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου.

Προχθές Σάββατο, την ημέρα που ανακοινώθηκε από τον ισραηλινό στρατό η επέκταση των επιχειρήσεών του, η Χαμάς γνωστοποιούσε την επανέναρξη «χωρίς προϋποθέσεις» των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Η Χαμάς έχει υπογραμμίσει πως είναι διατεθειμένη να απελευθερώσει μονομιάς όλους τους ομήρους που πήρε την 7η Οκτωβρίου στο πλαίσιο συνολικής συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο — θα συνεπαγόταν την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και θα απέκλειε τον αφοπλισμό της.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου της Χαμάς επανέλαβε χθες Κυριακή τη θέση του κινήματος. Η παράταξη είναι διατεθειμένη «να απελευθερώσει μονομιάς όλους τους ισραηλινούς αιχμαλώτους υπό τον όρο πως θα συναφθεί συνολική συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός», είπε, διευκρινίζοντας πως αντιθέτως, από την άλλη , το Ισραήλ «θέλει να παραλάβει τους αιχμαλώτους σε ένα ή δυο κύματα με αντάλλαγμα προσωρινή κατάπαυση του πυρός».

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε χθες πως οι δυνάμεις του θα «προσφέρουν περιθώριο ελιγμών στην πολιτική ηγεσία για να προχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία για τους ομήρους».

Έπειτα από δυο μήνες κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ ξανάρχισε τη 18η Μαρτίου τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις καταδικάζοντας ταυτόχρονα σε λιμό τον πληθυσμό καθώς έχει κλείσει όλα τα περάσματα ανθρωπιστικής βοήθειας.

