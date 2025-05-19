ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ στα γραφεία Κρήτης και Αθήνας

Συντονισμένες επιχειρήσεις στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και το αρμόδιο τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας 19 Μαϊου, μετά τις αποκαλύψεις για απάτες και παρατυπίες με τις επιδοτήσεις των αγροτών.

Στην έρευνα που πραγματοποιείται στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα συμμετέχουν δυο εισαγγελείς της EPPO (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) καθώς και το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δεκάδες περιπτώσεις στις οποίες Έλληνες πολίτες λάμβαναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ από το 2017 έως το 2020 για βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν είχαν μισθώσει ποτέ, ή για αγροτικές δραστηριότητες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ήδη έχει ερευνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

Ο «φάκελος» με τις παρατυπίες και τις απάτες που έλαβαν χώρα με ευρωπαϊκούς πόρους περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, συντριπτικά στοιχεία, τα οποία είναι από καιρό γνωστά στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Σύμφωνα μάλιστα και με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες, το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις δεν είναι απλά ένα εσωτερικό θέμα διευθέτησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ άλλα ένα θέμα που συνεχίζει να προκαλεί την αντίδραση και την αγανάκτηση των αγροτών με της χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών του Οργανισμού πληρωμών.

Ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη 2,9 εκατ. ευρώ

Δεκάδες περιπτώσεις στις οποίες Έλληνες πολίτες λάμβαναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ από το 2017 έως το 2020 για βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν είχαν μισθώσει ποτέ, ή για αγροτικές δραστηριότητες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ήδη έχει ερευνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μέχρι σήμερα έχει εντοπίσει και οδηγεί στο δικαστήριο 100 ύποπτες υποθέσεις για απάτη συνολικού ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, για τις οποίες ήδη κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής έρευνας, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, βρέθηκαν τρεις κατηγορίες που κατατέθηκαν τους τελευταίους μήνες, μετά από έρευνες για προγράμματα εξαπάτησης της ΕΕ για επιδοτήσεις για τη χρήση βοσκοτόπων.

Μεταξύ 2017 και 2020, κτηνοτρόφοι, κυρίως από την Κρήτη, έκαναν αίτηση, η οποία και έγινε δεκτή, σε κοινοτικά γεωργικά ταμεία που προορίζονταν να βοηθήσουν τον κλάδο, τα οποία καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Ελληνική Αρχή Πληρωμών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (CAP) Aid Schemes, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Εγγυητικό Ταμείο (RDEA).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας ή πλαστά συμβόλαια μίσθωσης οικοπέδων που στην πραγματικότητα δεν κατείχαν ή δεν είχαν μισθώσει. Η πλειονότητα των υπόπτων ζούσε σε διαφορετικά μέρη της χώρας από αυτά που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους.

Σε 64 άτομα (56 ύποπτοι δράστες και οκτώ κατηγορούμενοι ως συνεργοί) απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις 18 Φεβρουαρίου 2025, σε υπόθεση που είχε προγραμματιστεί να εκδικαστεί ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου στις 16 Μαΐου 2025.

Άλλα 22 άτομα (16 ύποπτοι δράστες και έξι συνεργοί) κατηγορήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025, σε υπόθεση που είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου στις 24 Μαρτίου 2025.

Τέλος, άλλοι 14 ύποπτοι (οκτώ κατηγορούμενοι ως δράστες και έξι ως συνεργοί) κατηγορήθηκαν πέρυσι, σε υπόθεση που θα εκδικαστεί ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου στις 30 Μαΐου 2025.

Η εκτιμώμενη συνολική ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ που προκλήθηκαν από τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων υπερβαίνει τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι εάν κριθούν ένοχοι, οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών και πρόστιμο.

Πηγή: ΟΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Η απόφαση του Δικαστηρίου για τον οδηγό που τραυμάτισε θανάσιμα τον Αντώνη

Αγορά εξοχικής κατοικίας - Στα ραντάρ των ξένων αγοραστών η Κρήτη