Αγορά εξοχικής κατοικίας - Στα ραντάρ των ξένων αγοραστών η Κρήτη

Σε ένα ακόμα έτος κατακόρυφης ανόδου της απόκτησης εξοχικών κατοικιών σε όλη την Ελλάδα από Ευρωπαίους αγοραστές, αναμένεται να εξελιχθεί το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Elxis – At Home in Greece.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος) του έτους, οι πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνεχίζουν την πολύ έντονη ανοδική πορεία του 2024, με το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Γερμανία, να εξελίσσονται σε ιδιαίτερα δυναμικές αγορές.

Εκρηκτική άνοδος αγορών από Ολλανδούς, Βέλγους και Γερμανούς

«Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, έχουμε σημειώσει αύξηση των πωλήσεων προς Ολλανδούς αγοραστές κατά 91%, προς Βέλγους κατά 103% και προς Γερμανούς (στους οποίους περιλαμβάνονται ασφαλώς και Έλληνες ομογενείς) κατά 64%», αναφέρει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis, ελληνικής εταιρείας που εδρεύει στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας και ειδικεύεται στην προώθηση εξοχικών κατοικιών σε αγοραστές από το εξωτερικό.

Οι περιοχές που βρίσκονται στα «ραντάρ» των αγοραστών

Οι αγοραστές από την Βορειοδυτική Ευρώπη (π.χ. Ολλανδοί, Βέλγοι, Γερμανοί, Ελβετοί και Γάλλοι), προτιμούν την απόκτηση εξοχικού στην Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο και την Ρόδο. Ορισμένοι εξ αυτών επιλέγουν και κάποια από τα νησιά των Κυκλάδων, όπου μπορούν να βρουν καλές ευκαιρίες επένδυσης.

Τι δίνει ώθηση στην ελληνική αγορά εξοχικών κατοικιών

Όπως αναφέρει ο κ. Γαβριηλίδης, «πριν από μερικούς μήνες είχαμε προβλέψει ότι η ανάκαμψη των τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, θα λειτουργούσε υπέρ της ελληνικής αγοράς εξοχικών κατοικιών. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, με βάση τα δεδομένα που έχουμε από την πορεία των πωλήσεων που έχουμε πραγματοποιήσει, καθώς σημειώνεται σημαντική άνοδος της ζήτησης και των νέων επενδύσεων. Η σύγκριση των τιμών στην Ελλάδα με εκείνες του εξωτερικού είναι συντριπτικά υπέρ της χώρας μας», τονίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά μιας νεόδμητης βίλας τριών υπνοδωματίων στην Κρήτη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση, κήπο και πισίνα, κοστίζει περίπου 350.000 ευρώ, τη στιγμή που στην Ολλανδία απαιτούνται πάνω από τα διπλά χρήματα (700.000 – 800.000 ευρώ) για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. στο Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το 2024, οι αγοραστές ακινήτων στην Ελλάδα με προέλευση από την Ε.Ε., επένδυσαν συνολικά 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 52,5% σε σχέση με το 2023. Από τις επιμέρους χώρες, η μεγαλύτερη αγορά είναι εκείνη της Γερμανίας με αγορές 162 εκατ. ευρώ (+16%), ενώ οι αγοραστές από την Ολλανδία τοποθέτησαν 96 εκατ. ευρώ, μια αύξηση κατά 100% σε σχέση με το 2023. Μεγάλη άνοδος κατά 79% σημειώθηκε και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις από Γάλλους αγοραστές ακινήτων στην Ελλάδα, που δαπάνησαν συνολικά 77 εκατ. ευρώ.

Τι ψάχνουν οι ξένοι αγοραστές

Με βάση την ανάλυση της Elxis, οι περισσότεροι αγοραστές αναζητούν εξοχικές κατοικίες με κόστος αγοράς από 250.000 – 600.000 ευρώ, με τον κύριο ‘όγκο’ αυτών να κινείται μεταξύ 350.000 και 450.000 ευρώ. Οι πιο δραστήριοι επενδυτικά, είναι οι Ολλανδοί και δευτερευόντως οι Βέλγοι. Περίπου το 50% των αγοραστών από τις χώρες αυτές, έχουν επενδυτικό προσανατολισμό και επιλέγουν την εκμετάλλευση του εξοχικού τους για το διάστημα που δεν το χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Αντιθέτως, οι αγοραστές από χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, κινούνται περισσότερο με γνώμονα την ίδια χρήση, αλλά κάποιοι εξ αυτών έχουν ως στόχο και την βραχυχρόνια εκμίσθωση.

