Η ανάρτηση του Λευτέρη Αυγενάκη για το 106 χρόνια απο τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου

Σήμερα, Δευτέρα 19 Μαΐου, μετράμε 106 χρόνια από τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, και ο πρ Υπουργός - Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

"19 Μαΐου — Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων







Δεν ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.







353.000 ψυχές χάθηκαν γιατί μίλησαν τη γλώσσα τους, τίμησαν την πίστη και την παράδοσή τους. Ήταν Πόντιοι. Ήταν Έλληνες. Και κουβαλούσαν στις πλάτες τους έναν ολόκληρο πολιτισμό.







Ο Πόντος δεν είναι μόνο ιστορία. Είναι ρίζες. Είναι φωνές που συνεχίζουν να μας μιλούν μέσα από τραγούδια, λέξεις, βλέμματα.







Σήμερα, 106 χρόνια μετά, στεκόμαστε με σεβασμό. Θυμόμαστε. Τιμούμε. Δεν επιτρέπουμε η σιωπή να σβήσει την αλήθεια.







Γιατί όπως είπε ο Νίκος Καζαντζάκης:



«Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει περισσότερο»".

