Έναρξη κατασκευής δύο νέων Σταθμών Αποθήκευσης Ενέργειας (BESS) στη Δυτική Μακεδονία

Ο Όμιλος ΔΕΗ ξεκινά την κατασκευή δύο νέων σταθμών αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για το σταθμό «Μελίτης 1» συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 48 MW και χωρητικότητας 96 MWh, ο οποίος θα κατασκευαστεί κοντά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσει η Εταιρεία στη Δυτική Μακεδονία. Ο δεύτερος είναι ο «Πτολεμαΐδα 4» με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 50 MW και χωρητικότητα 100 MWh στην περιοχή των πρώην ορυχείων της Πτολεμαΐδας.

Για την κατασκευή των δύο σταθμών θα χρησιμοποιηθούν υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία. Η κατασκευή του «Μελίτης 1» και του «Πτολεμαΐδα 4» αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της χρονιάς.

Οι εν λόγω σταθμοί αποσκοπούν στην υποστήριξη της λειτουργίας των παρακείμενων φωτοβολταϊκών σταθμών και συμβάλουν στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσα από τη λειτουργία αυτών των σταθμών, αλλά και μελλοντικών σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, βελτιστοποιείται η διαχείριση της παραγωγής των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μεγιστοποιείται ο βαθμός συνεισφοράς τους και αξιοποιείται στο έπακρο το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ προγραμματίζει 600 MW έργων αποθήκευσης ενέργειας BESS

Πιστός στο όραμα της απολιγνιτοποίησης και της ενεργειακής μετάβασης, ο Όμιλος ΔΕΗ καινοτομεί υλοποιώντας έργα που διευκολύνουν τη διαχείριση της ηλεκτροπαραγωγής και ταυτόχρονα ενισχύουν τη θωράκιση και ανθεκτικότητα, συνολικά, του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Με βάση το επενδυτικό πλάνο για την τριετία 2025-2027, ο Όμιλος ΔΕΗ προγραμματίζει τη λειτουργία 600 MW έργων αποθήκευσης BESS, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα στάδια υλοποίησης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πριν από περίπου δύο μήνες, ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής σταθμού αποθήκευσης ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 25 MW και εγκατεστημένης χωρητικότητας 55 MWh στη γειτονική Βουλγαρία. Ο εν λόγω σταθμός θα υποστηρίζει τη λειτουργία του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 165 MWp στην περιοχή Stara Zagora της Βουλγαρίας και θα συμβάλλει στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε ότι «τα έργα που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια θα καθορίσουν το μέλλον του συστήματος ενέργειας στη χώρα μας. Οι επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης που τώρα αναπτύσσονται σε ολόκληρο τον κόσμο θα διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και, επιπλέον, την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η ΔΕΗ είναι πρωτοπόρος και σε αυτή τη διαδικασία, καθώς τα επόμενα χρόνια θα πολλαπλασιάσει τις επενδύσεις σε όλα τα συστήματα ευέλικτης παραγωγής μέσω της αποθήκευσης ενέργειας».

Βασικός βραχίονας ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ είναι η 100% θυγατρική, ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται πρωτοποριακά, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αιολική και ηλιακή ενέργεια από την δεκαετία του ’80. Καινοτομεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης με την δραστηριοποίησή της σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς και σε συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες. O Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει σήμερα ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος 6,2 GW σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Στόχος του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει στα 11,8 GW μέχρι το 2027.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια αιολικά και τα πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα, και η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες).