Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή των σχολών ΟΑΕΔ

Εντατικά συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος φρεζαρίσματος και ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Ηρακλείου, μεθοδικά, με διαφάνεια και με προτεραιοποίηση σε συνεργασία τις Δημοτικές Κοινότητες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική αξιοποίηση της ανοιχτής χρηματοδοτικής γραμμής που πέτυχε η Δημοτική Αρχή από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Από τη Δευτέρα 19 Μαΐου, συνεχίζονται οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου», στην περιοχή των σχολών ΟΑΕΔ (δυτικά της οδού Χριστ. Ξυλούρη) και συγκεκριμένα επί της οδού Λυσιστράτης, από κάτω από τη γέφυρα του Αγ. Ιωάννη Χωστού έως τη συμβολή της με την οδό Ζαχ. Καλλέργη.

Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε τρεις ημέρες (σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω ημέρες θα υπάρξει νέα ενημέρωση) με τη Δημοτική Αρχή να ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

