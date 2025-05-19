Καστέλλι: «Μπαίνει στην πρίζα» το νέο αεροδρόμιο

Την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 150kV, Νέου Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου (ΝΔΑΗΚ) με τη ΓΜ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)» αποφάσισε το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κοινοποιώντας και το σχετικό έγγραφο στο υπ. Υποδομών και Μεταφορών, υπό την επίβλεψη του οποίου προχωρά το μεγάλο project, μέσω σύμβασης παραχώρησης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ινδική GMR), για την υλοποίηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του νέου σύγχρονου αερολιμένα στο Καστέλι Κρήτης.

Επί της ουσίας, δόθηκε «πράσινο φως» στο έργο ενεργειακής σύνδεσης της υποδομής, με το ΥΠΕΝ να βάζει, ως συνηθίζεται, συγκεκριμένους όρους και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. «Το υπό μελέτη έργο είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα και λειτουργικότητα του ΝΔΑΗΚ, καθώς θα εξυπηρετεί αποκλειστικά την αδιάλειπτη ηλεκτροδότησή του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η διασύνδεση

Όπως αναφέρεται, το έργο αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση του Νέου Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΝΔΑΗΚ), με Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 150kV, με αφετηρία τον Υποσταθμό (Υ/Σ) 150/20kV «Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» και κατάληξη στην υφιστάμενη εναέρια γραμμή μεταφοράς 150kV/2Β ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ του ΕΣΜΗΕ. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους έργα:

Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς 150kV, το οποίο αποτελείται από δύο ξεχωριστά κυκλώματα ενδεικτικού συνολικού μήκους 14 χλμ. (7 χλμ. έκαστο κύκλωμα).

Οριζόντια διάτρηση, συνολικού μήκους 91 μ, περίπου, για την έλξη των καλωδίων μεταφοράς Υ.Τ. 150kV υπογείως του διασταυρούμενου με αυτά υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου στο ύψος του Υ/Σ 150/20 kV ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Κατασκευή εναέριου δικτύου μεταφοράς 150kV αποτελούμενο από δύο γραμμές απλού κυκλώματος, συνολικού μήκους 22 χλμ. περίπου ως εξής: ΓΜ ΔΕΞΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) – Υ/Σ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ μήκους 11 χλμ., περίπου, Γ.Μ. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) – Υ/Σ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ μήκους 11 χλμ., περίπου, τροποποίηση της υφιστάμενης γραμμής 150kV/ 2Β ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ με αποξήλωση των υφιστάμενων πυλώνων ΛΙΙ 100 και ΛΙΙ 101 και μικρή μετακίνησή τους σε νέες θέσεις.

Κατασκευή τριάντα επτά (37) πλατειών έδρασης των συνολικά εβδομήντα δύο (72) νέων μεταλλικών πυλώνων του εναέριου δικτύου μεταφοράς Υ.Τ. 150kV συνολικού εμβαδού 108,5 στρεμμάτων, περίπου.

Κατασκευή ζωνών πρόσβασης στις θέσεις διάνοιξης των πλατειών έδρασης των πυλώνων του εναέριου δικτύου μεταφοράς Υ.Τ. 150kV συνολικού μήκους 20,7 χλμ. περίπου και επιφάνειας επέμβασης 114,2 στρεμμάτων, περίπου.

Το έργο υποδομής

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, o νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου θα είναι ένας από τους πιο σύγχρονους της Μεσογείου. Αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%), ενώ κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αναφορικά με την πρόοδο της κατασκευής, τείνουν προς την ολοκλήρωσή τους οι βαριές κατασκευαστικές εργασίες του αεροδρομίου που θα εκτείνεται σε 6.030 στρέμματα, με την πρόοδο υλοποίησης να διαμορφώνεται σε περίπου 50%. Ο πύργος ελέγχου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της άνοιξης, ενώ ο αεροσταθμός βρίσκεται σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο. Η διάστρωση της τελικής επιφάνειας των ειδικών οδοστρωμάτων προσγείωσης / απογείωσης / στάθμευσης αεροσκαφών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ποσοστό υλοποίησης 60%, ο φέρων οργανισμός του αεροσταθμού έχει ήδη ολοκληρωθεί (65.000 μ3 οπλισμένου σκυροδέματος), η κατασκευή των οικοδομικών & ΗΜ εργασιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η πρόοδος υλοποίησης των εργασιών της νέας οδικής σύνδεσης βρίσκεται στο 60%.

Παρά το γεγονός ότι οι κατασκευαστικές εργασίες υλοποιούνται από την ΤΕΡΝΑ με ταχύτατο ρυθμό, ο ακριβής χρόνος έναρξης λειτουργίας του αερολιμένα θα εξαρτηθεί από τον χρόνο παράδοσης και τοποθέτησης των αεροναυτιλιακών συστημάτων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), καθώς και από την εκπαίδευση του προσωπικού από την ΥΠΑ. Ετσι, ενώ αρχικά υπήρχε η πρόβλεψη ότι η λειτουργία θα εκκινήσει αρχές του 2027, εκτιμάται ότι θα έχουμε μετάθεση στο χρονοδιάγραμμα (2028;), χωρίς ευθύνη του επενδυτή.

Το νέο αεροδρόμιο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200 μέτρων κατηγορίας κατά ICAO 4E, παράλληλο τροχόδρομο κίνησης αεροσκαφών ίσου μήκους, 8 συνδετήριους τροχόδρομους του διαδρόμου με τον παράλληλο τροχόδρομο, 2 συνδετήριους τροχόδρομους με τον διάδρομο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου, χώρο στάθμευσης αεροσκαφών (Αpron) που αποτελείται από 5 σταθερές θέσεις κατηγορίας Ε (η 10 κατηγορίας C), 1 Τερματικό κτίριο Αεροσταθμού (Terminal Building) 7 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 94.000 τ.μ., Πύργο Ελέγχου 780 τ.μ. και ύψους 44 μ. και Κτίριο Μετεωρολογικού σταθμού 3.100 τ.μ., 10 Κτίρια/Εγκαταστάσεις απαιτήσεων λειτουργίας αεροδρομίου: Πυροσβεστική, Αστυνομία, Συντήρησης Αεροδρομίου, Εγκατάστασης εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, Κέντρο Ενέργειας, χώρους στάθμευσης και εξυπηρέτησης οχημάτων (400 μακράς και 200 μικρής διάρκειας για ΙΧ, 168 για Ταξί, 500 για ενοικιαζόμενα, 600 για Υπαλλήλους, 110 για Λεωφορεία), εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας συνολικού μήκους 23 χλμ., χώρο Εμπορικών Χρήσεων επιφάνειας 400 στρεμμάτων.

Πηγή: insider.gr

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Θρήνος για τον Μανόλη που "έφυγε" στα 41 του...

Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής: Εκτός λειτουργίας η ηλεκτροδότηση όταν… φυσάει