Εύβοια: Ζημιές και ρωγμές σε 50 κτίρια από τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ (φωτογραφίες)

Ζημιές σε αρκετά κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συντάραξε την Εύβοια τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το evima.gr, πάνω από πενήντα κτήρια στο Προκόπι και στο Πήλι Ευβοίας έχουν υποστεί ρωγμές από τον σεισμό. Όπως μάλιστα δήλωσε στο σάιτ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, τα κλιμάκια βρίσκονται από το πρωί στο Προκόπι για να ελέγξουν τα σπίτια. Ο ίδιος ανέφερε πως από τους μέχρι τώρα ελέγχους που έχουν γίνει στην περιοχή υπάρχουν αρκετά σπίτια που έχουν βγει ακατάλληλα.

Image

Image

Image

Την ίδια στιγμή, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν με προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου, με ορισμένους εξ αυτών να μην κρύβουν την ανησυχία τους για ενδεχόμενη μεγαλύτερη δόνηση.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο στο ΕΡΤΝews για τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις στη Βόρειο Εύβοια, ο Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι «είναι ο τρίτος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ το τελευταίο 24ωρο που έχει αρχίσει η σεισμική δραστηριότητα. Όπως είχα τονίσει από την αρχή θα είχαμε τέτοιους σεισμούς της τάξεως των 4 και 5 Ρίχτερ για τις επόμενες ημέρες. Αυτό το λέμε γιατί την ίδια εικόνα είχαμε και στις προηγούμενες σεισμικές διεγέρσεις. Το τεκτονικό καθεστώς της περιοχής είναι τέτοιο που μας δίνει αυτή την εικόνα. Δηλαδή σεισμούς από 4 έως 5 Ρίχτερ οι οποίοι εξελίσσονται μέσα στο χρόνο τριών τεσσάρων και πέντε ημερών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ωστόσο παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες στους κατοίκους και στις Αρχές της περιοχής. Θεωρώ ότι θα παραμείνουν τα μεγέθη σε αυτό το επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο Άκης Τσελέντης τόνισε ότι «σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (βάθους 13Χμ) σημειώθηκε στις 03.23 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην Εύβοια. Είναι η τρίτος σεισμός πάνω από 4 το τελευταίο 24ωρο, οι σεισμοί αυτοί έγιναν στην ίδια ζώνη στην οποία τον Νοέμβριο του 2023 είχε καταγραφεί δόνηση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι νέες δονήσεις έγιναν σε κάποιο κομμάτι της ζώνης αυτής που δεν είχε σπάσει ακόμη από το 2023. Απαιτείται προσοχή από τους κατοίκους ειδικά για όσους κατοικούν σε παλιά σπίτια ή σπίτια που έχουν αστοχίες (ρωγμές) και να μη μπούν αν δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη των μηχανικών του ΟΑΣΠ που έχουν καταφθάσει στη περιοχή.

Η πιθανότητα να έχουμε ένα σχετικά ισχυρό σεισμό της τάξης των 5,5R είναι εφικτή (για μεγαλύτερο το βλέπω πολύ δύσκολο). Αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον ήδη επιβαρυμένο οικοδομικό ιστό της περιοχής και μερικές καταρρεύσεις πολύ παλιών ήδη επιβαρυμένων κατοικιών.

Μολονότι κλάδος του ρήγματος της Β. Ανατολίας, που έδωσε το σεισμό της Τουρκίας (6,2R), περνά κοντά από την επικεντρική περιοχή οι σεισμοί στην Εύβοια ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ με το πρόσφατο σεισμό της Τουρκίας».

Εν τω μεταξύ, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στο Action 24, σημείωσε ότι «ακόμη δεν μπορούμε να πούμε κάτι για την εξέλιξη του φαινομένου» αν και επισήμανε ότι είναι «θετικό ότι στην περιοχή δεν έχουν σημειωθεί στο παρελθόν καταστροφικοί σεισμοί». «Οι επιταχύνσεις μπορεί να φτάσουν το 7% που δεν είναι μικρό για ορισμένες παλαιές κατασκευές. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», τόνισε και υπογράμμισε ότι «οι σεισμοί εντάσσονται στην ίδια περιοχή που έδωσε τους σεισμούς του Νοεμβρίου του 2023. Πρόκειται για ένα τμήμα της ζώνης δίπλα στο Προκόπι που έχει ενεργοποιηθεί και δίνει αυτούς τους σεισμούς, ελπίζουμε ότι θα πάει καλά».

Παράλληλα, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, είπε ότι «υπάρχει μια μικρή ανησυχία γιατί έχουμε μια ένταση του φαινομένου σε ένα μέρος που από το ’23 έχει μια δραστηριότητα με ένα 5αρι και τώρα έχουμε αυτή την ακολουθία η οποία έχει ταρακουνήσει την περιοχή. […] Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα ρήγματα, δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα ότι μπορεί να έχουμε ένα 6,8 στην Εύβοια, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αλλά ακόμα και αυτοί οι μικροί σεισμοί έχουν κάποιες επιπτώσεις κάποιες ρωγμές κατά συνέπεια θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το επόμενο χρονικό διάστημα».

Επίσης, ο κ. Παπαζάχος ξεκαθάρισε ότι «ρήγματα που προξενούν σεισμούς της τάξης του 6 υπάρχουν πρακτικά οπουδήποτε… ρήγματα υπάρχου, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα ρήγματα στην περιοχή, δεν μπορεί να έχουμε κάτι πολύ-πολύ μεγάλο, αλλά ένας σεισμός 5,5 θα κάνει ζημιές σε τοπικό επίπεδο. Όπως είδατε μικρότεροι σεισμοί προκάλεσαν ήδη ρωγμές συνήθως σε τέτοιες περιοχές με χαμηλό επίπεδο δόμησης στα παλιότερα κτήρια οι κάτοικοι δεν έχουν μνήμες και συναίσθηση του σεισμικού κινδύνου γιατί μπορεί ο προηγούμενος ισχυρός σεισμός να είχε γίνει πριν από 150 -200 χρόνια την περιοχή. Θα έλεγα στους κατοίκους τις επόμενες μέρες να είναι επιφυλακτικοί δηλαδή αν το σπίτι κάποιου είναι εμφανώς αντισεισμικώς ακατάλληλο, ένα παλιό σπίτι το οποίο δεν έχει ποτές δοκιμαστεί σε σεισμούς ή δεν χτίστηκε για να αντιμετωπίσει σεισμούς θα πρέπει να ψάξει να δει αν μπορεί να κατοικήσει κάπου αλλού. Όταν έχουμε τέτοιες ακολουθίες με απανωτά 4 -4,5 μπορεί να είναι σεισμοσειρά αλλά ένας σεισμός του 5 -5,5 μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα κτήρια τα οποία έχουν εμφανίσει προβλήματα δεν πρέπει να κατοικηθούνε»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αυτό είναι το κόλπο για να μείνουν τα αγγούρια φρέσκα

Καστέλλι: «Μπαίνει στην πρίζα» το νέο αεροδρόμιο