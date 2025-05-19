Aγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Μύρωνα: Τα αποτελέσματα των εκλογών

Σε εκλογές προχώρησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ.Μύρωνα την Κυριακή 18/05/2025 με τον Στράτο Μαγκουσάκη να εκλέγεται ξανά Πρόεδρος.

Οι εκλογές διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν σε πολύ καλό κλίμα μεταξύ των υποψηφίων και σε εξαιρετικά εγκάρδια ατμόσφαιρα.

Στης δηλώσεις του ο Πρόεδρος Στάτος Μαγκουσάκης δήλωσε:

<<Στην κοινή μας προσπάθεια χρειαζόμαστε την συμμετοχή και την στήριξη όλων>>

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού για την συνέχιση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο μου, όμως ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ όπου ομόφωνα με εξέλεξαν για δεύτερη θητεία στην θέση του Προέδρου. Σας ευχαριστώ όλους και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας».

Ευχαριστώ από καρδιάς!

Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος :Στράτος Μαγκουσάκης

Αντιπρόεδρος:Ρεθυμνιωτάκης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας:Βαγγέλης Μαγκουσάκης

Ταμίας: Τζουλάκης Μύρωνας τ Ιωάννη

Σύμβουλος:Παντελάκης Μύρωνας

