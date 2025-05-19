Ηράκλειο: Στις δικαστικές αίθουσες ο θάνατος του Αντώνη σε τροχαίο δυστύχημα

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί στο Ηράκλειο να διεξαχθεί η δίκη για τον θάνατο του 22χρονου Αντώνη Μαυρογιαννάκη ο οποιος τραυματίστηκε θανάσιμα στις 22 Αυγούστου 2023 ενώ επέστρεφε στο σπίτι με την μηχανή του, από οδηγό ΙΧ που παραβίασε την προτεραιότητα και τον χτύπησε.

Είναι η τρίτη φορά που προσδιορίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης ωστόσο αυτή τη φορά όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.

Σε ανακοίνωση του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα αναφέρονται τα εξής:

Η παρουσία μας εκεί είναι σημαντική. Όχι μόνο ως ένδειξη συμπαράστασης στην οικογένεια του Αντώνη, αλλά και ως συλλογικό μήνυμα ότι οι απώλειες στους δρόμους δεν είναι αόρατες, ούτε ατομικές.

Είμαστε μαζί.

Ο Αντώνης δεν ήταν απλώς ένα ακόμα θύμα της ασφάλτου. Ήταν ένα γλυκό παιδί, με ανοιχτή καρδιά και γενναιόδωρη ψυχή. Χαμογελαστός, δοτικός, πάντα πρόθυμος να σταθεί δίπλα στους άλλους με καλοσύνη και αληθινό ενδιαφέρον. Η απουσία του πονάει όσους τον γνώρισαν – και η μνήμη του μάς ενώνει.

Ενημερώνουμε από νωρίς, ώστε όσοι μπορούν να παρευρεθούν να προγραμματίσουν τη μέρα τους ανάλογα. Είναι η πρώτη υπόθεση της ομάδας μας, μετά την ανασυγκρότησης της, που φτάνει στη δικαστική αίθουσα στο Ηράκλειο – κι αυτό από μόνο του έχει βάρος.

Η αλληλεγγύη μας, η ενότητα και η ψύχραιμη παρουσία μας αποτελούν τη βάση για όσα έχουμε ακόμη να διεκδικήσουμε. Γνωρίζουμε καλά ότι η δικαστική διαδικασία είναι συχνά επώδυνη και, σε αρκετές περιπτώσεις, απογοητευτική για τις οικογένειες των θυμάτων. Γι’ αυτό και η στήριξή μας, με αξιοπρέπεια και σταθερότητα, είναι απαραίτητη. Η παρουσία μας είναι πράξη μνήμης, ευθύνης και ελπίδας. Για τον Αντώνη, για όλους.

Ο Αντώνης στις 11 Μαϊου θα έκλεινε τα 24…

Έμεινε για πάντα στα 22. Όχι γιατί το ήθελε.

Θα είναι πάντα εδώ, στις καρδιές και στο μυαλό της οικογένειας, των φίλων του, όλων όσων τον γνώρισαν.

Στη Μνήμη του, στη Μνήμη των εκατοντάδων παιδιών που χάνονται κάθε χρόνο στη άσφαλτο ας κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για να βάλουμε τέλος στις τραγωδίες που εκτυλίσσονται καθημερινά στους δρόμους.

Διαβάστε επίσης:

Αρκαλοχώρι: Στις φλόγες επιχείρηση με γεωργικά εφόδια - Μεγάλες ζημιές