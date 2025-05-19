ΠΑΣΟΚ: Κακούργημα καταλογίζει σε Καραμανλή και υφυπουργούς η πρόταση για προανακριτική

Με εισήγηση του νομικού Χρήστου Κακλαμάνη, που έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να διαμορφώσει την πρόταση για προανακριτική στην υπόθεση των Τεμπών, ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η συνεδρίαση (μέσω zoom) της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του θα στρέφεται εναντίον του Κώστα Καραμανλή, των πρώην υφυπουργών της ΝΔ, Μιχάλη Παπαδόπουλου, Γιώργο Καραγιάννη και Γιάννη Κεφαλογιάννη, αλλά και του Χρήστου Σπίρτζη.

Ειδικά για τους 4 πρώτους – καθώς η περίπτωση του κ. Σπίρτζη είναι διακριτή, αφού τίθεται ενδεχόμενο παραγραφής – θα αναφέρεται ότι η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος βάσει του αδικήματος της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών (άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα).

Το βασικό επιχείρημα της πρότασης είναι ότι «αποδέχθηκαν το ενδεχόμενος της επικινδυνότητας μη πράττοντας», καθώς φαίνεται ως δεδομένο πως είχαν προειδοποιηθεί και ενημερωθεί αρμοδίως και εγγράφως για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Όπως δήλωσε στο ΟΡΕΝ ο Νίκος Ανδρουλάκης, «υπήρχε ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για την επικινδυνότητα του δικτύου και τα ζητήματα ασφάλειας που υπήρχαν. Και επέτρεψε χιλιάδες άνθρωποι να χρησιμοποιούν τη γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα. Άρα, η κατάσταση που επέτρεψαν να υπάρχει, οδήγησε στην τραγωδία, άρα και στον θάνατο των ανθρώπων. Αυτή είναι η συλλογιστική μας και βάσει αυτής θα καταθέσουμε προανακριτική για τα πολιτικά πρόσωπα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση θα «χτενιστεί» στο τελικό της στάδιο με τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα και εντός της ημέρας θα κατατεθεί στη Βουλή, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.

Αναμένεται δε να τοποθετηθεί στη συνεδρίαση και ο κ. Ανδρουλάκης, θέτοντας το συνολικό πλαίσιο, με την πολιτική και νομική διάσταση της πρωτοβουλίας.

Σημειωτέον, η κυβέρνηση έχει ήδη απορρίψει την ιδέα να συμφωνήσει σε παραπομπή του κ. Καραμανλή ή και άλλων στελεχών, για κακούργημα, υποστηρίζοντας πως ό,τι είναι να διερευνηθεί, θα διερευνηθεί με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής: Εκτός λειτουργίας η ηλεκτροδότηση όταν… φυσάει

Επίθεση σε κλινική στην Καλιφόρνια: Ο άνδρας που σκοτώθηκε είχε κατασκευάσει τη βόμβα