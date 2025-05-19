ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Εργοτέλης: Συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία ο Ηλίας Κώτσιος
ΚΩΤΣΙΟΣ
clock 14:33 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Προπονητής του Εργοτέλη θα είναι  και για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ηλίας Κώτσιος, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Λαρισαίο τεχνικό.

Στο  εξάμηνο που δούλεψε στην ομάδα, ο Εργοτέλης κατέλαβε την 2η θέση στην Α1 ΕΠΣΗ ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου ΕΠΣΗ. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εργοτέλη.

«Μετά από συνάντηση που είχε με τη Διοίκηση του Συλλόγου, έδωσαν τα χέρια, χωρίς δεύτερη σκέψη, για να συνεχιστεί η προσπάθεια που ξεκίνησε την προηγούμενη σεζόν!

Η Διοίκηση του ΓΣ Εργοτέλη, εξαρχής είδε στο πρόσωπο του Ηλία Κώτσιου τον προπονητή εκείνο που ταιριάζει στο πλάνο της και στους στόχους που έχει θέσει για το μέλλον της ομάδας, δηλαδή να βάλει σταθερές βάσεις για να επανέλθει ο Εργοτέλης σε υψηλό επίπεδο και παράλληλα να αξιοποιήσει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας του, όπως έκανε πάντα».

Εργοτέλης Ηλίας Κώτσιος
