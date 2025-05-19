Δήμος Αγίου Νικολάου: Ολοκληρώνεται ο εκπαιδευτικός διαγωνισμός ανακύκλωσης σχολείων

Την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025 ολοκληρώνεται ο Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων που διοργανώνουν η Εταιρεία παραγωγής & λειτουργίας Πολυκέντρων Ανακύκλωσης TEXAN, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμμετέχει στον Διαγωνισμό, που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει την μαθητική κοινότητα σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής συνείδησης και να ενθαρρύνει τη συλλογική δράση και την ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στον Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τμημάτων των Δημοτικών και Γυμνασίων, συγκεντρώνοντας υλικά στα σημεία όπου λειτουργούν Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, τα οποία και αποτελούν τον πλέον εξελιγμένο εξοπλισμό ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων υλικών και χαρτιού.

Υπενθυμίζεται ότι στον Δήμο Αγίου Νικολάου Πολύκεντρα Ανακύκλωσης λειτουργούν στα παρακάτω σημεία:

Νεάπολη, Χώρος στάθμευσης Νοσοκομείου - Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο 10:00-16:40

Οδός Ανδρέα Παπανδρέου - Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο 10:00-16:40

Οδός Γεωργίου Σεφέρη (4ο Δημοτικό Σχολείο) - Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο 10:00-16:40

Οδός Θερίσου, Ελαιώνας - Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο 10:00-16:40

Σίσι, Χώρος στάθμευσης - Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο 10:00-16:40

Πώς συμμετέχουν τα σχολεία:

Οι μαθητές ανακυκλώνουν υλικά, συλλέγουν κουπόνια συμμετοχής και διεκδικούν σημαντικά έπαθλα για το σχολικό τους τμήμα.

Μεγάλα Δώρα περιμένουν τους Νικητές:

1ο Βραβείο: Ταξίδι 5 ημερών σε ευρωπαϊκή πόλη της επιλογής του σχολικού τμήματος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, μαζί με τους συνοδούς του.

2ο Βραβείο: Ταξίδι 5 ημερών σε ελληνική πόλη της επιλογής του σχολικού τμήματος με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή, με τους συνοδούς του.

3ο Βραβείο: Ένα smartwatch για κάθε μαθητή του σχολικού τμήματος με την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού: 30 Μαΐου 2025

Για περισσότερες πληροφορίες και για τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://recycling-center.gr/blog/1os-megalos-ekpaideytikos-diagonismos-anakyklosis-sholeion-dimon-perifereias-kritis

Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο, πιο πράσινο μέλλον!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σημάδια από τσιγάρο στα κορμιά δύο παιδιών – Συνελήφθη η μητέρα τους

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή των σχολών ΟΑΕΔ