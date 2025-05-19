Κλαυδία: "Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμη ότι πήγα στην Eurovision"

Η Κλαυδία επέστρεψε στην Ελλάδα και βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» όπου περιέγραψε τα συναισθήματά της που κατάφερε να κερδίσει την 6η θέση στον μουσικό διαγωνισμό της eurovision.

«Δεν έχω ξεκουραστεί καθόλου, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη, και αυτό μου δίνει ενέργεια. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι πήγα στη Eurovision. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η διοργάνωση. Δουλεύαμε από την 31η Ιανουαρίου μέχρι τη μέρα που φύγαμε», είπε αρχικά.

«Η ιδέα του Φωκά μας παρουσιάστηκε μέσα στον Φεβρουάριο. Έπρεπε να στείλουμε στη διοργάνωση όσα θα χρειαστούμε. Από την ημέρα που είδαμε την παρουσίασή του, οι αλλαγές ήταν πολύ μικρές. Συμφωνήσαμε όλοι. Μια τόσο μεγάλη ομάδα είχε διάθεση να συνεργαστεί. Με συγχαίρουν, αλλά δεν το έκανα μόνη μου. Η αλλαγή του φορέματος ήρθε εξαρχής και ήταν ιδέα του Φωκά. Πρώτα σκέφτηκε την αλλαγή, μετά ήρθε η ιδέα του ρούχου. Κάναμε πολλές προσευχές για να γίνει. Του είχα πει ότι ήθελα πολύ να γίνει. Τα μανίκια ήταν ανοιχτά», πρόσθεσε.

