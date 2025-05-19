Πέτρος Φιλιππίδης: Απών από τη δίκη για τις απόπειρες βιασμού

Ο Πέτρος Φιλιππίδης, όλο αυτό το διάστημα που εκδικάζεται φροντίζει να είναι παρών στη διαδικασία, ενώ δεν είναι λίγες και οι φορές που έχει κάνει τις δικές του παρεμβάσεις. Σήμερα ωστόσο, ο ηθοποιός απουσιάζει από το δικαστήριο λόγω επιβάρυνσης της κατάστασης της υγείας του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος στους δημοσιογράφους, η υγεία του ηθοποιού που έχει σακχαρώδη διαβήτη και υψηλή πίεση, έχει επιβαρυνθεί. Κάνει ενέσεις ινσουλίνης και ίσως χρειαστεί να νοσηλευτεί. Φυσικά δίπλα του βρίσκονται πάντα η σύζυγός του Ελπίδα Νίνου και ο γιος τους, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρά την απουσία του ηθοποιού, η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά.

Σήμερα πρόκειται να διαβαστούν οι 21 καταγγελίες που έχουν γίνει σε βάρος του Φιλιππίδη από το πειθαρχικό του ΣΕΗ. Ανάμεσα σε αυτές και οι καταγγελίες των Άννας – Μαρίας Παπαχαραλάμπους, Λένας Δροσάκη και Πηνελόπης Αναστασοπούλου.

Η πλευρά Φιλιππίδη αντιτίθεται σε αυτό λέγοντας ότι έχουν παραγραφεί αυτές οι υποθέσεις με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο να τις χαρακτηρίζει αδιάφορες μη έχοντας σχέση με τα αδικήματα που δικάζονται.

Στην αίθουσα που εκδικάζεται η υπόθεση βρίσκονται ήδη η Άννα – Μαρία Παπαχαραλάμπους και η Λένα Δροσάκη.

Πηγή tlife.gr

