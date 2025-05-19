Σεισμός στη Βόρεια Εύβοια: Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και έγινε αισθητή μέχρι και την Αττική.

Τη νύχτα είχαμε νέο σεισμό, τον τρίτο άνω των 4 Ρίχτερ, μέσα σε 24 ώρες. «Εξ αρχής είχα επισημάνει ότι θα δούμε σεισμούς της τάξης των 4 με 5 Ρίχτερ τις επόμενες ημέρες. Το ίδιο μοτίβο έχουμε παρατηρήσει και σε προηγούμενες διεγέρσεις», δήλωσε ο κ. Λέκκας μιλώντας στο ERTNews.

Όπως εξήγησε, «το τεκτονικό καθεστώς της περιοχής δίνει αυτή την εικόνα: σεισμούς μεσαίου μεγέθους που εξελίσσονται σε χρονικό ορίζοντα τριών έως πέντε ημερών. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, ωστόσο παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη. Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στους κατοίκους και τις τοπικές Αρχές».

Ο Βασίλης Καραστάθης, αναπλ. διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μίλησε στο Καλημέρα Ελλάδα. «Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 35 σεισμοί, με την μεγαλύτερη δόνηση να είναι η σημερινή. Πρέπει να δούμε την εξέλιξη της ακολουθίας» σημείωσε.

«Στο ιστορικό της περιοχής δεν υπάρχουν μεγάλοι σεισμοί» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως χρειάζεται προσοχή.

4,5 Ρίχτερ στις 03:23

Η πιο πρόσφατη σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 03:23, με μέγεθος 4,5 Ρίχτερ και επίκεντρο τρία χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 16,9 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Είκοσι λεπτά αργότερα ακολούθησε νέος σεισμός 3,6 Ρίχτερ, αυτή τη φορά 8 χλμ. ανατολικά-βορειοανατολικά του Προκοπίου. Την Κυριακή, είχαν προηγηθεί δεκάδες δονήσεις, με ισχυρότερες εκείνες των 4,4 και 4,1 Ρίχτερ, και εστιακά βάθη 13 και 12 χιλιομέτρων αντίστοιχα – παράμετροι που εξηγούν γιατί έγιναν ιδιαίτερα αισθητές.

Χαμηλό σεισμικό δυναμικό

Μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες εμφανίζονται συγκρατημένα καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει χαμηλό σεισμικό δυναμικό και συνήθως δίνει μικρές ή μέτριες δονήσεις. Το φαινόμενο πάντως παρακολουθείται στενά από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Στο πεδίο, σήμερα αναμένονται αυτοψίες από τεχνικά κλιμάκια, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των κτιρίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ρωγμές έχουν εντοπιστεί σε τουλάχιστον 20 κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, αλλά και στο μουσείο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου.

Με απόφαση του Δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, όλα τα σχολεία του δήμου παραμένουν σήμερα κλειστά, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι από τη ΔΑΕΦΚ.

