Βρετανία: Ένας νεκρός και 60 διασωθέντες από ναυάγιο με μετανάστες στη Μάγχη

Ένας νεκρός και 60 διασωθέντες είναι ο απολογισμός από το ναυάγιο που σημειώθηκε όταν μετανάστες προσπάθησαν να φτάσουν λαθραία στη Βρετανία από τις ακτές της βόρειας Γαλλίας.

Ειδικότερα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Μάγχη μετά τη διάλυση υπερφορτωμένου πλεούμενου στη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι λιμενικές αρχές της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας (Prémar).

Βρετανία: Ναυάγιο με έναν νεκρό και 60 διασωθέντες

Άλλοι 60 επιβαίνοντες στο σκάφος διασώθηκαν στα ανοιχτά των γαλλικών ακτών, διευκρίνισε η Prémar, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της εφημερίδας La Voix du Nord. «Υπήρξαν πάρα πολλές αναχωρήσεις. Πλεούμενο που ήταν υπερφορτωμένο διαλύθηκε» και μεταξύ των επιβαινόντων «ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν γύρω στις 02:30 το πρωί (03:30 ώρα Ελλάδος), διευκρίνισε η Prémar. Με την ενεργοποίηση μέσων επιτήρησης, κινητοποιήθηκαν ρυμουλκό σκάφος όπως και βρετανικά πλοία και ένα ελικόπτερο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού για να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση.

78 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στις επικίνδυνες αυτές θαλάσσιες μετακινήσεις το 2024

Ανάμεσα σε αυτούς που διασώθηκαν, ένα παιδί και η μητέρα του που είχαν υποθερμία απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην Μπουλόν-συρ-Μερ, όπου οι γαλλικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέλαβαν την φροντίδα όλων των διασωθέντων.

Με τον άνθρωπο που πέθανε σήμερα ανέρχονται σε τουλάχιστον 12 οι μετανάστες που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του 2025 στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Βρετανία με μικρά σκάφη, λαθραία, επισφαλή πλεούμενα που συχνά είναι υπερφορτωμένα. Το 2024, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γραφείου Καταπολέμησης της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών (Oltim), 78 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στις επικίνδυνες αυτές θαλάσσιες μετακινήσεις.

Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ από τις αρχές του 2018. Από τον Ιανουάριο ως τον Δεκέμβριο του 2024, πάνω από 36.800 άνθρωποι έφτασαν στη Βρετανία με αυτοσχέδια πλεούμενα, ήτοι 25% περισσότεροι από το 2023.

