Το μήνυμα Τραμπ στον Μπάιντεν μετά τη διάγνωση με επιθετικής μορφής καρκίνο στον προστάτη με μετάσταση στα οστά

Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με μια "επιθετική" μορφή καρκίνου του προστάτη, ανακοινώθηκε την Κυριακή από τις υπηρεσίες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, και προστίθεται ότι ο 82χρονος Δημοκρατικός έχει "μετάσταση στα οστά".







Ο Μπάιντεν, ο οποίος αποχώρησε από το αξίωμα τον Ιανουάριο, διαγνώστηκε την Παρασκευή, αφού επισκέφθηκε γιατρό την περασμένη εβδομάδα λόγω ουροποιητικών συμπτωμάτων.







"Αν και αυτό αντιπροσωπεύει μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνοςμοιάζει να είναι ορμονοεξαρτώμενος, κάτι που επιτρέπει μια αποτελεσματική διαχείριση". Ο ίδιος και η οικογένειά του εξετάζουν επιλογές θεραπείας, δηλώνει το γραφείο του Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωση.







Το γραφείο του πρώην προέδρου πρόσθεσε ότι ο καρκίνος είναι ευαίσθητος στις ορμόνες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό να αντιμετωπιστεί.







Η ανακοίνωση του γραφείου του Τζο Μπάιντεν







«Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξετάστηκε για ένα νέο εύρημα ενός όζου στον προστάτη, αφού αντιμετώπιζε αυξανόμενα συμπτώματα και δυσκολία στην ούρηση. Την Παρασκευή, διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, που χαρακτηρίζεται από βαθμολογία Gleason 9 (Grade Group 5) με μετάσταση στα οστά. Αν και πρόκειται για μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Ο πρώην πρόεδρος και η οικογένειά του εξετάζουν τις θεραπευτικές επιλογές μαζί με τους γιατρούς του».







Οι καρκίνοι του προστάτη βαθμολογούνται με την κλίμακα Gleason, που κυμαίνεται από 6 έως 10, ανάλογα με την εμφάνιση των καρκινικών κυττάρων σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κύτταρα. Μια βαθμολογία Gleason 6 ή 7 θεωρείται λιγότερο επιθετική, με τα κύτταρα να φαίνονται υγιή (καλά διαφοροποιημένα) ή σχετικά υγιή (μέτρια διαφοροποιημένα). Αυτοί οι καρκίνοι μπορεί να εξαπλωθούν πιο αργά.







Η είδηση έρχεται σχεδόν ένα χρόνο μετά την αναγκαστική αποχώρηση του πρώην προέδρου από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2024, λόγω ανησυχιών για την υγεία και την ηλικία του. Είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που κατείχε ποτέ το αξίωμα αυτό στην ιστορία των ΗΠΑ.







Ο Μπάιντεν, τότε υποψήφιος των Δημοκρατικών για επανεκλογή, αντιμετώπισε έντονες κριτικές για την κακή του απόδοση σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ τον Ιούνιο με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων και νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τη θέση του ως υποψήφιος των Δημοκρατικών πήρε η αντιπρόεδρός του, Καμάλα Χάρις.

Τι λένε οι γιατροί

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος που προσβάλλει τους άνδρες, μετά τον καρκίνο του δέρματος, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) αναφέρουν ότι 13 στους 100 άνδρες θα αναπτύξουν καρκίνο του προστάτη σε κάποιο στάδιο της ζωής τους. Η ηλικία είναι ο πιο κοινός παράγοντας κινδύνου, σύμφωνα με τα CDC.

Ο καρκίνος που έχει υποστεί μετάσταση είναι πιο δύσκολος στη θεραπεία από τον καρκίνο που παραμένει σε ένα μέρος, επειδή έχει εξαπλωθεί σε όλο το σώμα, καθιστώντας πιο δύσκολο για τα φάρμακα να φτάσουν και να καταστρέψουν όλους τους όγκους.

Αλλά υπάρχει κάποια ελπίδα από την ιατρική ομάδα του Μπάιντεν. Λένε ότι ο καρκίνος του φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος.







Όταν ο καρκίνος του προστάτη περιγράφεται ως «ευαίσθητος στις ορμόνες», αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη και η εξάπλωσή του τροφοδοτούνται από ανδρικές ορμόνες που ονομάζονται ανδρογόνα, τα οποία είναι κυρίως η τεστοστερόνη και η διυδροτεστοστερόνη. Τα κύτταρα του προστάτη διαθέτουν υποδοχείς ανδρογόνων, στους οποίους συνδέονται τα ανδρογόνα και διεγείρουν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Ωστόσο, σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, τα ανδρογόνα προάγουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.







Οι ορμονοευαίσθητοι καρκίνοι του προστάτη εξαρτώνται επομένως από αυτά τα ανδρογόνα για να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν, γεγονός που τους καθιστά στόχο της ορμονοθεραπείας, η οποία ονομάζεται επίσης θεραπεία στέρησης ανδρογόνων.

Η θεραπεία στοχεύει στη μείωση των επιπέδων ανδρογόνων ή στον αποκλεισμό της δράσης τους, εμποδίζοντας αποτελεσματικά την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Ωστόσο, πολλοί καρκίνοι του προστάτη αναπτύσσουν τελικά αντοχή στη θεραπεία και συνεχίζουν να αναπτύσσονται παρά τα χαμηλά επίπεδα ανδρογόνων.







Σε αυτή την περίπτωση, θεραπείες δεύτερης γραμμής, όπως η χημειοθεραπεία, οι στοχευμένες θεραπείες και τα ραδιοφάρμακα, μπορεί να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου.

Μηνύματα συμπαράστασης

Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης, ο πρώην πρόεδρος έλαβε υποστήριξη και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος.







Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε χθες Κυριακή πως «θλίβεται» μετά τη μετάδοση της είδησης ότι ο προκάτοχός του στο αξίωμα, πάσχει από επιθετικής μορφής καρκίνο του προστάτη.







«Η Μελάνια κι εγώ θλιβόμαστε που ακούσαμε την πρόσφατη ιατρική διάγνωση του Τζο Μπάιντεν. Απευθύνουμε τις θερμότερες και καλύτερες ευχές μας στη (σ.σ. σύζυγο του πρώην προέδρου) Τζιλ κι ευχόμαστε στον Τζο ταχεία και επιτυχή ανάρρωση», ανέφερε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους μέσω Truth Social.

Donald J. Trump Truth Social 05.18.25 05:32 PM EST







Melania and I are saddened to hear about Joe Biden’s recent medical diagnosis. We extend our warmest and best wishes to Jill and the family, and we wish Joe a fast and successful recovery. — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 18, 2025





Η Δημοκρατική πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ (2021-2025) κι ατυχήσασα υποψήφια πρόεδρος Κάμαλα Χάρις δήλωσε πως αισθάνθηκε «θλίψη» όταν πληροφορήθηκε την είδηση ότι ο Τζο Μπάιντεν πάσχει από καρκίνο.







«Ο Τζο είναι μαχητής — και ξέρω πως θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με την ίδια δύναμη, ανθεκτικότητα και αισιοδοξία που καθόρισαν πάντα τη ζωή και την ηγεσία του», σημείωσε μέσω X η Δημοκρατική, που αντικατέστησε τον κ. Μπάιντεν στο ψηφοδέλτιο της παράταξής της ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024, με φόντο τις ανησυχίες για την κατάσταση της σωματικής υγείας και της πνευματικής οξύτητας του ογδοντάρη τότε αρχηγού του κράτους.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp — Kamala Harris (@KamalaHarris) May 18, 2025





Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα δώσει μάχη «με την αποφασιστικότητα που τον χαρακτηρίζει» εναντίον του καρκίνου του προστάτη εξαιρετικά επιθετικής μορφής που διαγνώστηκε πως έχει, διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ο Μπαράκ Ομπάμα, μερικές ώρες μετά τη μετάδοση της είδησης για τη διάγνωση του άλλοτε αντιπροέδρου του.







«Κανένας δεν έκανε περισσότερα από τον Τζο για να βρεθούν επαναστατικές θεραπείες του καρκίνου σε όλες τις μορφές του κι είμαι βέβαιος ότι θα πολεμήσει αυτή την πρόκληση με την αποφασιστικότητα και τη χάρη που τον χαρακτηρίζει. Προσευχόμαστε για ταχεία και πλήρη ανάρρωση», ανέφερε μέσω X ο Ομπάμα, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) του οποίου ο Μπάιντεν είχε διατελέσει αντιπρόεδρος

Michelle and I are thinking of the entire Biden family. Nobody has done more to find breakthrough treatments for cancer in all its forms than Joe, and I am certain he will fight this challenge with his trademark resolve and grace. We pray for a fast and full recovery. — Barack Obama (@BarackObama) May 18, 2025

