Μπάιντεν: Διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη και μετάσταση στα οστά

Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη. Σύμφωνα με τους New York Times, η διάγνωση έγινε αφού οι γιατροί βρήκαν έναν «μικρό όζο» στον προστάτη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ που απαιτούσε «περαιτέρω αξιολόγηση».







«Αν και πρόκειται για μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπισή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του. «Ο πρόεδρος και η οικογένειά του εξετάζουν τις θεραπευτικές επιλογές με τους γιατρούς του», καταλήγει η ανακοίνωση.





Η ανακοίνωση του γραφείου του Τζο Μπάιντεν

«Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξετάστηκε για ένα νέο εύρημα ενός όζου στον προστάτη, αφού αντιμετώπιζε αυξανόμενα συμπτώματα και δυσκολία στην ούρηση. Την Παρασκευή, διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, που χαρακτηρίζεται από βαθμολογία Gleason 9 (Grade Group 5) με μετάσταση στα οστά. Αν και πρόκειται για μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Ο πρώην πρόεδρος και η οικογένειά του εξετάζουν τις θεραπευτικές επιλογές μαζί με τους γιατρούς του».

Διαβάστε επίσης:

Εσθονία: Η Ρωσία κατάσχεσε ελληνόκτητο τάνκερ στη Βαλτική Θάλασσα

Πούτιν: Η Ρωσία σέβεται τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ και θέλουμε ίδια αντιμετώπιση για τα δικά μας