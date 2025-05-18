Πούτιν: Η Ρωσία σέβεται τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ και θέλουμε ίδια αντιμετώπιση για τα δικά μας

Η Ρωσία σέβεται τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρεί ότι τα δικά της θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε κομμένα πλάνα από την ταινία που προέβαλε για τον Ρώσο πρόεδρο το τηλεοπτικό κανάλι «Rossiya».







«Οι Αμερικανοί, ο αμερικανικός λαός και η αμερικανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, έχουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Και εμείς τα σεβόμαστε και θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστούμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο Πούτιν απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχουν σημεία επαφής με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προαναγγείλει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του για τη Δευτέρα.

