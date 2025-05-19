Εσθονία: Η Ρωσία κατάσχεσε ελληνόκτητο τάνκερ στη Βαλτική Θάλασσα

Οι ρωσικές αρχές έχουν κατασχέσει ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο μετά την αναχώρησή του από λιμάνι της Εσθονίας στη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το πλοίο ακολουθούσε ένα καθορισμένο κανάλι πλοήγησης έξω από το λιμάνι της πόλης Σίλαμαε (βορειανατολική Εσθονία), το οποίο διέρχεται από τα ρωσικά χωρικά ύδατα, διευκρινίζει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο ανήκει σε ελληνική εταιρεία, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ

