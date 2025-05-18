Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 18 Μαΐου την έναρξη μεγάλης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά μήκος της βόρειας και νότιας Γάζας, στο πλαίσιο μιας νέας εκστρατείας που ονόμασε «Επιχείρηση Αρμάτων του Γεδεών», ενώ οι μεσολαβήτριες χώρες ξεκίνησαν νέο γύρο διαπραγματεύσεων για εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.







«Την τελευταία ημέρα, τα τακτικά και εφεδρικά στρατεύματα ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση σε όλη τη βόρεια και νότια Λωρίδα της Γάζας, ως μέρος της πρώτης φάσης της επιχείρησης "Γεδεών", ανέφερε σε δήλωσή του ο ισραηλινός στρατός.







Η πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον «περισσότερων από 670 τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς» στη Γάζα, αναφέρει η ανακοίνωση «Μέχρι σήμερα, οι δυνάμεις έχουν εξοντώσει δεκάδες τρομοκράτες, κατέστρεψαν τρομοκρατικές υποδομές πάνω και κάτω από το έδαφος και κατέλαβαν περιοχές σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», συνεχίζει.







Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι «όλα τα δημόσια νοσοκομεία» στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα τέθηκαν εκτός λειτουργίας, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει πολιορκήσει το τελευταίο δημόσιο νοσοκομείο που λειτουργούσε στην περιοχή.







«Η ισραηλινή κατοχή ενέτεινε την πολιορκία της, με σφοδρά πυρά περιμετρικά του Ινδονησιακού Νοσοκομείου και των περιβάλλοντων χώρων του, που εμποδίζουν την άφιξη ασθενών, ιατρικού προσωπικού και ιατρικών παραδόσεων, γεγονός που ανάγκασε το νοσοκομείο να κλείσει», ανέφερε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, όπου προσθέτει ότι «όλα τα δημόσια νοσοκομεία του κυβερνείου της Γάζας, στον βορρά, δεν λειτουργούν πλέον».





Χωρίς τρόφιμα και φάρμακα οι Παλαιστίνιοι - Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις





Εν ω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 100 Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας







Στα πλαίσια της έντονης πολιορκίας του στον παλαιστινιακό θύλακα, το Ισραήλ έχει μπλοκάρει την είσοδο φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων στη Γάζα από τις αρχές του Μαρτίου σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει Ισραηλινούς ομήρους και έχει εγκρίνει σχέδια που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας και τον έλεγχο της βοήθειας.







Η Χαμάς δηλώνει ότι θα απελευθερώσει τους ομήρους με αντάλλαγμα ισραηλινή εκεχειρία.







Σημειώνεται ότι οι μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτος και Κατάρ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, ξεκίνησαν χθες νέο γύρο έμμεσων συνομιλιών για κατάπαυση πυρός μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο πηγές κοντά τις διαπραγματεύσεις δήλωσαν στο Reuters ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.





Ανοιχτός ο Νετανιάχου σε συμφωνία που θα περιελάμβανε το τέλος των επιχειρήσεων στη Γάζα

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως είναι ανοικτός σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον τερματισμό των επιχειρήσεων του στρατού του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου δεκάδες Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε νέα ισραηλινά πλήγματα.







Όμως, ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον «εξορισμό» της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και τον «αφοπλισμό» του παλαιστινιακού θύλακα που τελεί υπό πολιορκία και έχει καταστραφεί έπειτα από 19 και πλέον μήνες πολέμου, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του γραφείου του.

