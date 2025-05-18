Ιράν: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για νέο γύρο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, ανακοίνωσε ο Αραγτσί

Τη συμφωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ για τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων των δύο χωρών σχετικά με τα πυρηνικά, ανακοίνωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών της ιρανικής κυβέρνησης, Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας πως η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.







Την ίδια στιγμή, ο Αραγτσί εξέφρασε την ετοιμότητα της Τεχεράνης να «ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο» με τις ευρωπαϊκές χώρες κι ενώ αυτές απειλούν να επιβάλουν εκ νέου κυρώσεις σε βάρος της. «Το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του με την Ευρώπη, εάν διαπιστώσει μια πραγματική βούληση και μια ανεξάρτητη προσέγγιση εκ μέρους των ευρωπαϊκών πλευρών», είπε χαρακτηριστικά.







Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία είναι, μαζί με τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία, μέλη μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που είχε συναφθεί το 2015. Το κείμενο, το οποίο προβλέπει μια άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την οριοθέτηση των πυρηνικών του δραστηριοτήτων, κατέστη ντε φάκτο άκυρο έπειτα από την απόσυρση των ΗΠΑ από αυτήν τη συμφωνία το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.







Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν πως έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το επονομαζόμενο «snapback», έναν μηχανισμό της συμφωνίας του 2015 που επιτρέπει την εκ νέου επιβολή των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.







«Αν η Ευρώπη έχει την αναγκαία βούληση για να διορθώσει αυτήν την κατάσταση, το Ιράν δεν βλέπει κανένα εμπόδιο στην αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στην ανάπτυξη των σχέσεων» με τις ευρωπαϊκές χώρες, επισήμανε σήμερα ο Αραγτσί.







Στα τέλη Απριλίου, ο Γάλλος ομόλογός του Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε πως η Ευρώπη δεν θα δίσταζε «ούτε ένα δευτερόλεπτο» να επαναφέρει τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, εάν η ευρωπαϊκή ασφάλεια απειλούταν από το πυρηνικό πρόγραμμά της.







Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στον ιστότοπο της γαλλικής εφημερίδας Le Point, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποιούσε τους Ευρωπαίους για τη «στρατηγική τους αντιπαράθεσης».







Την Παρασκευή, το Ιράν είχε συνομιλίες στην Τουρκία με ευρωπαϊκές δυνάμεις με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμά του, έπειτα από έναν τέταρτο κύκλο διαπραγματεύσεων την περασμένη Κυριακή, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, μεταξύ της Τεχεράνης και των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Η ΕΚΤ παίρνει το όπλο της, προς νέα μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο

Ν. Υόρκη: Νεκροί και τραυματίες από την πρόσκρουση ιστιοφόρου στη γέφυρα του Μπρούκλιν (εικόνες, βίντεο)