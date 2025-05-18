Ν. Υόρκη: Νεκροί και τραυματίες από την πρόσκρουση ιστιοφόρου στη γέφυρα του Μπρούκλιν (εικόνες, βίντεο)

Το εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος Cuauhtémoc του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη χθες βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 άνθρωποι, που ήταν βαριά τραυματισμένοι, τελικά να χάσουν τη ζωή τους και 19 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Αυτή τη στιγμή, από τους 277 επιβαίνοντες, 19 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 2 παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 2 δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους», έγραψε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με πηγή των αρχών επιβολής του νόμου που μίλησε στο CNN, τα δύο άτομα που έχασαν τη ζωή τους έπεσαν από ένα ιστίο του πλοίου. Διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Το πλοίο μεταφέρθηκε έκτοτε στο Pier 36 της Νέας Υόρκης, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το πλοίο, διακοσμημένο με λευκά φώτα και με μια μεγάλη μεξικανική σημαία να κυματίζει, να πλέει προς την άκρη του Πάρκου της Γέφυρας του Μπρούκλιν, όταν το κατάρτι του χτυπά το κάτω μέρος της γέφυρας, σπάει και μέρος του πέφτει στο κατάστρωμα.

Όλοι οι τραυματισμοί συνέβησαν πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με τις Αρχές. «Κατά τη διάρκεια του ελιγμού απόπλου του ιστιοφόρου Cuauhtémoc στη Νέα Υόρκη, συνέβη ένα περιστατικό με τη Γέφυρα του Μπρούκλιν που προκάλεσε ζημιές στο Εκπαιδευτικό Πλοίο, εμποδίζοντας προσωρινά τη συνέχιση του εκπαιδευτικού πλου», ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού σε ανάρτησή του στα ισπανικά στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Κανένας από τους επιβαίνοντες «δεν έπεσε στον νερό, το οποίο σημαίνει ότι δεν ήταν απαραίτητο να διεξαχθούν επιχειρήσεις διάσωσης», ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού σε σχετική ανακοίνωση.

Στα βίντεο φαίνονται πολλοί άνθρωποι, ντυμένοι με λευκές ναυτικές στολές, να κρέμονται από τα ιστία, ενώ στη βάση της γέφυρας περαστικοί να σπεύδουν να απομακρυνθούν καθώς βλέπουν το πλοίο να πλησιάζει. Η γέφυρα του Μπρούκλιν, δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, που συνδέει τις περιοχές του Μπρούκλιν και του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, ολοκληρώθηκε το 1883. Λόγω του δυστυχήματος, οι Αρχές απέκλεισαν τη γέφυρα για περίπου 40 λεπτά, πριν την δώσουν και πάλι στην κυκλοφορία. Δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στη γέφυρα, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας μεταφορών στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Το εκπαιδευτικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού φαίνεται πως υπέστη μια «μηχανική βλάβη» με αποτέλεσμα ο καπετάνιος να χάσει τον έλεγχο, αναφέρει το CNN έπειτα από δηλώσεις αξιωματούχων σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

«Ο καπετάνιος που κυβερνούσε το πλοίο έχασε, υποθέτω, την ισχύ του πλοίου», δήλωσε ο Wilson Aramboles, επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης σε δημοσιογράφους.

Ο Aramboles πρόσθεσε ότι υπήρξαν «κάποιες μηχανικές δυσλειτουργίες» που «πιθανόν» προκάλεσαν τη σύγκρουση του πλοίου Cuauhtémoc με τη γέφυρα.

Οι Αρχές προειδοποίησαν ότι οι πληροφορίες είναι προκαταρκτικές και ενδέχεται να αλλάξουν. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Το Cuauhtémoc έφευγε από τη Νέα Υόρκη και κατευθυνόταν προς τον Ατλαντικό με προορισμό την Ισλανδία όταν προσέκρουσε στο κάτω μέρος της γέφυρας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπάουμ, σε ανάρτησή της στο Χ, εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πρεσβευτής της χώρας στις ΗΠΑ καθώς και άλλοι αξιωματούχοι συνδράμουν τους ναυτικούς δόκιμους και είναι σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.