Τη μαχαίρωσε 42 φορές και τη στραγγάλισε νομίζοντας πως είναι δαίμονας

Μόλις τρεις λέξεις, «Josy, έλα έξω», ήταν η απαρχή μιας φρικτής επίθεσης με μαχαίρι, κατά την οποία μία νεαρή οικιακή βοηθός παραλίγο να χάσει τη ζωή της σε ένα αρχοντικό αξίας 20 εκατομμυρίων λιρών στο Τσέλσι του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, την κλήση έκανε ο 26χρονος γιος της εργοδότριάς της, Maximillian Bourne, ένα παγωμένο απόγευμα Κυριακής, τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Η Joselia Pereira Do Nascimento, γνωστή ως Josy, υπέθεσε ότι την ήθελε για να του ετοιμάσει φαγητό. Αντί για αυτό, ανοίγοντας την πόρτα του υπογείου υπνοδωματίου της, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Bourne, ο οποίος τη μαχαίρωσε στο πρόσωπο, το στήθος και τα χέρια. Η 30χρονη Βραζιλιάνα δέχτηκε 42 μαχαιριές και στραγγαλίστηκε.

«Ήμουν σίγουρη ότι θα πέθαινα εκεί», αναφέρει η ίδια. «Ακόμη θυμάμαι την ανάσα του και το βλέμμα του, ήταν σαν να ήταν δαιμονισμένος». Όπως έκρινε το δικαστήριο, ο Bourne βρισκόταν σε ψυχωτικό επεισόδιο παρανοϊκού τύπου όταν της επιτέθηκε.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης την ανατριχιαστική κλήση του Bourne στις Αρχές, όπου δήλωσε πως μαχαίρωσε «τη γυναίκα-δαίμονα στο σπίτι μου», ενώ αποκάλεσε τον εαυτό του «καλό παιδί από το Τσέλσι».

Πλέον, μετά από μήνες θεραπείας για τα τραύματά της, η Josy μπορεί να περιγράψει πλήρως τα γεγονότα. Όπως λέει, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο Bourne την τράβηξε από την μπλούζα, της κρατούσε τους καρπούς και άρχισε να τη μαχαιρώνει. Όταν την έσπρωξε στον τοίχο, προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. «Σκεφτόμουν ότι είμαι νεκρή… αλλά μετά σκέφτηκα την κόρη μου. Για αυτήν ζω σήμερα», δηλώνει.

Αν και τραυματισμένη, κατάφερε να ξεφύγει προσωρινά, αλλά εκείνος την μαχαίρωσε ξανά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το αίμα στα χέρια του τον εμπόδισε να την κρατήσει και εκείνη κλείστηκε στο μπάνιο. Όπως περιγράφει, «τον άκουγα να χτυπά την πόρτα με το μαχαίρι», ενώ της έλεγε ότι είναι «από το κακό».

Προσποιήθηκε τη νεκρή, άνοιξε την πόρτα και είδε ότι ο Bourne είχε φύγει. Πήρε το κινητό της, επικοινώνησε μέσω FaceTime με φίλη της στο Λονδίνο και της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία, καθώς η ίδια δεν ένιωθε σίγουρη με τα αγγλικά της. Έγραψε κι ένα μήνυμα για την κόρη της: «Συγγνώμη που δεν ήμουν καλύτερη μητέρα. Ήρθα για να σου προσφέρω μια καλύτερη ζωή».

Αργότερα, ακούγοντας τις σειρήνες της αστυνομίας, βγήκε ξανά για να πάρει τα κλειδιά της και να ανοίξει την πίσω πόρτα ώστε να μπορέσουν να μπουν οι αστυνομικοί. «Θυμάμαι μια γυναίκα αστυνομικός να προσπαθεί να με ηρεμήσει», λέει. Τότε ένιωσε και τον πόνο, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή λειτουργούσε με αδρεναλίνη.

Οι γιατροί τής είπαν ότι ήταν τυχερή, παρ’ όλα αυτά χρειάστηκε χειρουργείο για να διορθωθούν βλάβες στους πνεύμονές της. Σήμερα, τα σημάδια στο στήθος, την πλάτη και το πρόσωπο είναι μαρτυρίες του εφιάλτη που έζησε. Υποφέρει από χρόνιο πόνο και μετατραυματικό στρες, ενώ αδυνατεί να κοιμηθεί.

Η Josy έμεινε άστεγη και χωρίς χρήματα. Η εργοδότριά της, Sylvia Bourne, 60 ετών, γνωστή για τη φιλανθρωπική της δράση και με οικογενειακές ρίζες στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Epitacio Pessoa, τής έστειλε μόνο ένα μήνυμα όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο: «Συγγνώμη για την τραγωδία. Ξέρω ότι έκανες χειρουργείο και γίνεσαι καλύτερα. Καλή τύχη».

Η Josy είχε φύγει από τη φτωχική της παιδική ηλικία στη Βραζιλία και εργαζόταν στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ παράλληλα σπούδαζε νομική. Η εγκυμοσύνη της με την Eloa την ανάγκασε να εγκαταλείψει τα σχέδιά της. Αφού έχασε τη δουλειά της, ήρθε στο Λονδίνο τον Μάιο του 2022 και μέσω φίλης γνώρισε τη Sylvia, η οποία της πρότεινε μερικές ώρες εργασίας.

Τον Ιούνιο 2023, ζήτησε να μείνει σε ένα υπόγειο δωμάτιο της κατοικίας όταν έχασε το κατάλυμά της. Ο Maximillian, γιος της Sylvia, έμενε κατά περιόδους μόνος στο σπίτι. Δεν είχε προηγούμενη ιστορία ψυχικών ασθενειών, αν και η Josy είχε παρατηρήσει κάποιες περίεργες συμπεριφορές, όπως να κοιμάται στη μπανιέρα.

Πριν τα Χριστούγεννα του 2023, η Sylvia της ανακοίνωσε πως θα λείπει για τρεις μήνες με την άλλη οικιακή βοηθό, Ivanilde και της ζήτησε να φροντίζει τον Maximillian. Αν και ζήτησε κλειδαριά για την πόρτα της, αυτό δεν έγινε.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2024, στις 8:30 μ.μ., άκουσε τα βήματά του. Νόμιζε ότι ήθελε φαγητό. Αντ’ αυτού, την κάλεσε για να την σκοτώσει, πιστεύοντας, όπως είπε αργότερα στην αστυνομία, ότι ήταν «δαίμονας».

Η Josy νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα. Ο Bourne συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική μονάδα. Στο δικαστήριο, κρίθηκε ότι ήταν πολύ άρρωστος για να δικαστεί, αλλά οι ένορκοι αποφάσισαν ότι ήταν υπεύθυνος για την απόπειρα δολοφονίας.

