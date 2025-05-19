Το «ευχαριστώ» του Μπούση στον κόσμο του ΟΦΗ: «Θα κάνουμε το καλύτερο για να τα καταφέρουμε ξανά»

Ο Μιχάλης Μπούσης δήλωσε περήφανος για την ΄συμπαράσταση του κόσμου του ΟΦΗ, που έδωσε συγκλονιστικό «παρών» στον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

Ο πρόεδρος των Κρητικών, λίγες ώρες μετά τον τελικό με τους Ερυθρόλευκους, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας την υπόσχεση να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να φθάσει ξανά ο σύλλογος αυτός στον τελικό του θεσμού.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο story του:

«Ευχαριστούμε τους φιλάθλους του ΟΦΗ για την αληθινή αγάπη και υποστήριξη.

Μας τα έδειξαν όλα ταξιδεύοντας με πλοία και αεροπλάνα για να είναι μαζί μας και να μας βοηθήσουν να παλέψουμε μέχρι το τέλος.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς της ομάδας μας που μας στηρίζουν.

Ευχαριστούμε όλους τους παίκτες που μας χάρισαν όλες αυτές τις όμορφες αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα μαζί μας.

Ευχαριστούμε όλους τους προπονητές και το προσωπικό μας που έδωσαν τόση σκληρή δουλειά και αφοσίωση.

Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που μας φέρθηκαν με σεβασμό και εκτίμηση.

Θέλω επίσης να πω ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να έχουμε ένα γήπεδο γεμάτο φιλάθλους που έδειξαν την αληθινή τους αγάπη για το άθλημα.

Σας υπόσχομαι ένα πράγμα: ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιστρέψουμε ξανά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ».

