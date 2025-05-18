ΟΦΗ: Η μεγάλη νίκη στον χαμένο τελικό ήταν η εντυπωσιακή παρουσία του υπέροχου κόσμου του

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να κατακτήσει ξανά το Κυπέλλο Ελλάδας, 38 χρόνια μετά τον θρίαμβο του 1987, καθώς ηττήθηκε στον τελικό από τον Ολυμπιακό με 2-0, όμως η μεγάλη «νίκη» της οικογένειας των Κρητικών είναι η εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Περιπου 17.000 Ομιλίτες από τη Μεγαλόνησο (και όχι μόνο) βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για να στηρίξουν την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, όπως και έκαναν υποδειγματικά μέχρι τέλους, ενώ μετά το σφύριγμα της λήξης εξέφρασαν τη στήριξη τους στην ομάδα της καρδιάς τους.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ με ανάρτηση στα Social Media εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους φίλους της ομάδας που έδωσαν το παρών στο ΟΑΚΑ.

«Ζήσαμε μαζί αυτό το υπέροχο ταξίδι... Από την αρχή ως το τέλος... Η παράσταση που δώσατε στο ΟΑΚΑ αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές!

Όσα "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ" κι αν σας πούμε, είναι λίγα!», αναφέρει το μήνυμα του ΟΦΗ που συνοδεύεται από video από το πέταλο με τους Ομιλίτες να τραγουδούν το «Ανάψαμε φωτιά».

Το χειροκρότημα είναι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για την συγκλονιστική σας παρουσία στο ΟΑΚΑ!