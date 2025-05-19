Κώστας Φραγκούλης: Ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του 16χρονου από αστυνομικά πυρά

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βέροιας είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει, σήμερα, η δίκη του 37χρονου αστυνομικού, από τα πυρά του οποίου έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, τον Δεκέμβριο του 2022, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο κατηγορούμενος αστυνομικός, με βαθμό αστυφύλακα, διώκεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για εκτέλεση παράνομων πυροβολισμών.

Στο βούλευμα περιγράφεται αναλυτικά το χρονικό της καταδίωξης, η οποία ξεκίνησε, όταν αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι ο 16χρονος αποχώρησε με το Ι.Χ. φορτηγάκι του πατέρα του από βενζινάδικο, χωρίς να πληρώσει το ποσό των 20 ευρώ για τα καύσιμα που είχε βάλει.

Ο αστυνομικός είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ενόψει της δίκης, συγγενείς, φίλοι και μέλη της κοινότητας Ρομά έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Βέροιας, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα ξημερώματα της 5ης Δεκεμβρίου του 2022, στην περιοχή των Διαβατών, ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης έφυγε από πρατήριο υγρών καυσίμων με το όχημά του έχοντας βάλει βενζίνη για 20 ευρώ, τα οποία δεν κατέβαλε.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονταν στο πρατήριο, αντιλαμβανόμενοι το συμβάν, καταδίωξαν τον 16χρονο και ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Ο νεαρός νοσηλεύθηκε για μέρες στην εντατική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και στις 13 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκε ότι είναι κλινικά νεκρός.

Τις ημέρες μετά από τον πυροβολισμό, ακολούθησε σωρεία πολιτικών αντιπαραθέσεων αλλά και κινητοποιήσεων και αρκετές φορές επεισοδίων στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος ενώ έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από την ΕΛΑΣ.

