Ηράκλειο: Νερό στις βρύσες και πάλι από σήμερα

Στη λύση του οδεύει το θέμα της υδροδότησης του Ηρακλείου που προέκυψε τα τελευταία 24ωρα μετά την αποκατάσταση της μεγάλης ζημιάς στον αγωγό της Τυλίσου που τροφοδοτεί με νερό το 40% του Ηρακλείου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΔΕΥΑΗ, από χθες επρόκειτο να υδροδοτηθεί κανονικά το Ηράκλειο και από το Φράγμα Aποσελέμη.

Όπως τηρήσουν σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης άρχισε δοκιμαστικά να τροφοδοτείται με νερό από το μεσημέρι της Kυριακής και μέχρι σήμερα το μεσημέρι θα έχει ομαλοποιηθεί πλήρως υδροδότηση των περιοχών που τροφοδοτούνταν από τον αγωγό.