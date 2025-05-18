Ηράκλειο: Πλήρης υδροδότηση τη Δευτέρα από την Τύλισο- Σε χρόνο ρεκόρ νέος αγωγός από τη ΔΕΥΑΗ

Σε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18/5, από την ΔΕΥΑΗ, η αποκατάσταση της μεγάλης ζημιάς στον αγωγό νερού της Τυλίσου που τροφοδοτεί με νερό το 40% της πόλης του Ηρακλείου.

Συνεργεία της ΔΕΥΑΗ και του εργολάβου εργάστηκαν νυχθημερόν από το πρωί της Παρασκευής 16/5 και κατάφεραν να ολοκληρώσουν στο συντομότερο δυνατό χρόνο την αποκατάσταση της ζημιάς (ενώ υπολογίζονταν 4-5 ημέρες) με την τοποθέτηση αγωγού παράκαμψης (by pass). Κάτι απαραίτητο, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος αγωγός είναι παλιός και περνάει κάτω από τον ΒΟΑΚ.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης που μαζί με τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Μανόλη Κοσμαδάκη από την πρώτη στιγμή παρακολουθούν από κοντά τις εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς, ευχαρίστησε τα συνεργεία της ΔΕΥΑΗ και τον εργολάβο του έργου, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια δύσκολη παρέμβαση που τελικά ολοκληρώθηκε πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Ο Γιώργος Βουρεξάκης επεσήμανε επίσης ότι ο αγωγός της Τυλίσου άρχισε δοκιμαστικά να τροφοδοτείται με νερό από το μεσημέρι της Κυριακής 18/5 και έως τη Δευτέρα 19/5 θα έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η υδροδότηση των περιοχών που τροφοδοτούνται από τον αγωγό.

Να σημειωθεί ότι από το βράδυ της Κυριακής το Ηράκλειο θα υδροδοτείται κανονικά και από τον Αποσελέμη, κάτι που δεν συνέβαινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

