Πρεμιέρα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις – Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές

Πρεμιέρα σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου θα διεξαχθούν από σήμερα έως και την Παρασκευή (13/6). Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων έχει οριστεί η 20ή Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ' λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 19-26 Μαΐου, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025.

Στις 30 Μαΐου η πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Οι μαθητές της Γ' λυκείου θα μπουν στο «στίβο» των Πανελλαδικών. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), στις 30 Μαΐου. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν πρώτα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, μία ημέρα αργότερα, στις 31 Μαΐου 2025.

Όσον αφορά στα γυμνάσια, υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η 28η Μαΐου και έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο διάστημα 3-16 Ιουνίου 2025.

Τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τις 13 Ιουνίου 2025.

