SOS: Φάλαινες και δελφίνια βρίσκονται παγιδευμένα σε θαλάσσιο πάρκο

Δύο όρκες και 12 δελφίνια παραμένουν παγιδευμένα σε θλιβερές συνθήκες διαβίωσης σε ένα εγκαταλελειμμένο θαλάσσιο πάρκο από τον Ιανουάριο.

Τα θαλάσσια αυτά θηλαστικά, εξακολουθούν να είναι περιορισμένα στο Marineland Antibes, ένα γαλλικό θαλάσσιο πάρκο κοντά στις Κάννες, το οποίο έκλεισε τις πόρτες του πριν από τέσσερις μήνες.

Σοκαριστικά πλάνα από drone που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ακτιβιστική οργάνωση TideBreakers δείχνουν την 23χρονη όρκα Wikie και τον 11χρονο γιο της, Keijo, να περιφέρονται άσκοπα στον εγκαταλελειμμένο χώρο.







Το βίντεο δείχνει επίσης τη γεμάτη άλγη πισίνα όπου κρατούνται τα υπόλοιπα δελφίνια.

Παρά τις απελπιστικές συνθήκες, οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμα εντοπίσει κατάλληλο χώρο στην Ευρώπη για τις όρκες και έχουν απορρίψει την πρόταση μεταφοράς τους σε θαλάσσιο πάρκο στην Ιαπωνία.

Η Marketa Schusterova, συνιδρύτρια της TideBreakers, δήλωσε: «Η κατάσταση στο Marineland Antibes είναι επείγουσα και χρειάζεται παγκόσμια προσοχή. Πρόκειται για τις δύο τελευταίες όρκες που βρίσκονται σε αιχμαλωσία στη Γαλλία και πρέπει να μεταφερθούν άμεσα. Οι όρκες πρέπει να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες συνθήκες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους».







Γιατί έκλεισε το πάρκο



Το πάρκο έκλεισε στις 5 Ιανουαρίου, επικαλούμενο νομοθεσία που απαγορεύει τα θεάματα με κητώδη όπως δελφίνια και φάλαινες, νόμος που είχε ψηφιστεί το 2021 από τη γαλλική κυβέρνηση.

Έκτοτε, η διοίκηση του Marineland εξετάζει διάφορες επιλογές για τη μεταφορά των ζώων, με έμφαση στις όρκες.

Αν και το Marineland έκλεισε ως επιχείρηση θαλάσσιου πάρκου, παραμένει νομικά υπεύθυνο για την ευημερία των ζώων μέχρι την επανεγκατάστασή τους. Οι δύο όρκες έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία και δεν μπορούν να επιβιώσουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ένα ελάχιστο προσωπικό φροντίζει να ταΐζει τα ζώα για να καλύψει τις νομικές απαιτήσεις, ωστόσο δεν παρέχεται σχεδόν καμία πνευματική διέγερση, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις κοινωνικές όρκες.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει μπλοκάρει δύο προτάσεις για επανεγκατάσταση - μία σε θαλάσσιο πάρκο στην Ιαπωνία και μία σε καταφύγιο φαλαινών στον Καναδά.

Η Lori Marino, πρόεδρος του The Whale Sanctuary Project (WSP), είχε δηλώσει πως το καταφύγιο τους στη Νέα Σκωτία του Καναδά ήταν «η μόνη εναπομείνασα επιλογή».

Η Agnès Pannier-Runacher, υπουργός Οικολογίας της Γαλλίας, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι αναζητεί ευρωπαϊκό καταφύγιο, αλλά κατάλληλος χώρος για τις Wikie και Keijo δεν έχει ακόμα βρεθεί.

Η Marino προσέθεσε: «Αν δεν υπάρχει καν χώρος, τότε απέχουμε χρόνια από το να έχουμε ένα βιώσιμο καταφύγιο».

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το ταξίδι θα ήταν εξαντλητικό για τα ζώα, αλλά μετά την απόρριψη πρότασης επανεγκατάστασης στο Loro Parque στην Τενερίφη από τις ισπανικές αρχές, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον περιορισμένες.

Από την πλευρά της, η Marketa δήλωσε: «Είμαστε απογοητευμένοι από την έλλειψη σχεδιασμού και την πλήρη κακοδιαχείριση της κατάστασης από τον ιδιοκτήτη του πάρκου, Parque Reunidos, καθώς και από τις αρχές που παραμένουν σιωπηλές τον τελευταίο μήνα. Και οι δύο γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία, επομένως η αποκατάσταση και η απελευθέρωσή τους στη φύση δεν είναι δυνατή. Αφού διασκέδασαν το κοινό για τόσα χρόνια, οφείλουμε να τους προσφέρουμε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για να ζήσουν τα τελευταία τους χρόνια».

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί πρέπει να τρώμε οπωσδήποτε αβοκάντο;