Ρουμανία: Ο φιλοευρωπαίος Νταν, ο μεγάλος νικητής της εκλογικής κούρσας

Οι ρουμάνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι πήγαν την Κυριακή (18/5) πολύ πιο μαζικά στα εκλογικά τμήματα, εξέλεξαν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών νέο αρχηγό του κράτους τον κεντρώο δήμαρχο του Βουκουρεστίου Νικούσορ Νταν.

Ο 55χρονος Νικούσορ Νταν διέψευσε τα προγνωστικά αρκετών και προκρίνοντας τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και της υποστήριξης στην Ουκρανία αντί της στροφής στην άκρα δεξιά, κέρδισε την εκλογική αναμέτρηση.

Μολονότι δεν ήταν πολλοί όσοι στοιχημάτιζαν σ’ αυτόν πριν από δυο εβδομάδες, ο νυν δήμαρχος του Βουκουρεστίου έλαβε σχεδόν το 54% των ψήφων, κατά τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα της καταμέτρησης, αποτέλεσμα που προκάλεσε αγαλλίαση στα κεντρικά γραφεία της εκστρατείας του.

Ο ίδιος είδε «νίκη των χιλιάδων πολιτών που πίστεψαν ότι η Ρουμανία μπορεί να αλλάξει προς τη σωστή κατεύθυνση», όπως τόνισε σε υποστηρικτές του, με φόντο συνθήματα και τραγούδια που υμνούσαν την Ευρώπη ή ειρωνεύονταν τη Ρωσία.

Απευθυνόμενος σε όσους τον ψήφισαν τους κάλεσε να «πιάσουν δουλειά» και να οικοδομήσουν «ενωμένη Ρουμανία».

Οι εκλογές παρακολουθούνταν στενά από τη διεθνή κοινότητα. Αφού έγινε σαφές το αποτέλεσμα, άρχισαν να φθάνουν συγχαρητήρια μηνύματα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήρε την επιλογή των Ρουμάνων υπέρ της «ισχυρής Ευρώπης». Ομοίως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που τόνισε πως επικράτησε η «δημοκρατία» παρά τις «πολυάριθμες προσπάθειες χειραγώγησης».

Στη γειτονική Ουκρανία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ικανοποίηση για την «ιστορική» επιτυχία τονίζοντας τη «σημασία που έχει η Ρουμανία να είναι αξιόπιστος εταίρος» της χώρας του.

Πέντε μήνες μετά την πολύ σπάνια όσο και θεαματική ακύρωση των εκλογών, λόγω υποψιών περί ανάμιξης της Ρωσίας, στο Βουκουρέστι εκφράζονται ελπίδες πως το θυελλώδες κεφάλαιο αυτό θα κλείσει.

Όμως ο διχασμός είναι βαθύς. Αφού αρχικά αρνήθηκε να αποδεχτεί την ήττα του, παρά την ετυμηγορία της κάλπης (έλαβε 46%), καταγγέλλοντας νοθεία, ο εθνικιστής Τζόρτζε Σιμιόν εντέλει συνεχάρη τον αντίπαλό του, υποσχόμενος να «συνεχίσει τη μάχη».

Ο παθιασμένος οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ, 38 ετών, κέρδισε τον πρώτο γύρο, την 4η Μαΐου, συγκεντρώνοντας ποσοστό σχεδόν 41% των ψήφων, διπλάσιο από αυτό του δημάρχου Βουκουρεστίου, καβαλώντας το κύμα της οργής εναντίον των «κλεφτών πολιτικών» στην εξουσία από το 1999 και μετά και για τις οικονομικές δυσκολίες στη χώρα, από τις φτωχότερες στην ΕΕ.

Ο επικριτής των «παράλογων» πολιτικών των Βρυξελλών κατά τα φαινόμενα όμως πλήρωσε ακριβά τα faux pas μεταξύ των δυο γύρων, από την «επιθετικότητα» που επέδειξε ως την απουσία του από τηλεμαχίες, καθώς και τη «σχεδόν άνευ προηγουμένου κινητοποίηση» αυτών που ήθελαν να «προασπίσουν τη δημοκρατία», σχολίασε μιλώντας στο AFP ο αναλυτής Σέρτζου Μισκόιου.

Το ποσοστό συμμετοχής στον β΄ γύρο πλησίασε το 65%, έναντι του 53% στον α΄ γύρο, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή.

«Ουδέποτε είχαν διεξαχθεί εκλογές τόσο αποφασιστικές» για το μέλλον της χώρας, με «τόσο έκδηλες γεωπολιτικές συνέπειες», πρόσθεσε ο ειδικός.

Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ρουμανίας κάνει διορισμούς σε θέσεις κλειδιά, συμμετέχει στις συνόδους της ΕΕ και του NATO και λαμβάνει αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.

Πιστό μέλος της ΕΕ, η χώρα των 19 εκατομμυρίων κατοίκων χαρακτηρίζεται καίριας σημασίας πυλώνας του NATO από την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Νικούσορ Νταν, μαθηματικός που σπούδασε στη Γαλλία προτού γίνει ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, είναι πεισμένος Ευρωπαίος και υποστηρικτής του Κιέβου.

Ο Τζόρτζε Σιμιόν από την πλευρά του έλεγε πως θα βάλει τέλος στην υποστήριξη στην Ουκρανία, θα απαιτούσε «αποζημίωση» για τη βοήθεια που προσφέρθηκε μέχρι τώρα από το Βουκουρέστι στο Κίεβο και δήλωνε οπαδός της «ουδετερότητας, όχι της κλιμάκωσης μέσω της αποστολής οπλισμού», ενώ υπεραμυνόταν του ότι χαρακτηρίζεται «φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν», του ρώσου προέδρου.

Εμφανίστηκε ξανά χθες μαζί με τον Καλίν Τζορτζέσκου. Αυτός ο τελευταίος είχε προκαλέσει αίσθηση καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση την 24η Νοεμβρίου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, έπειτα από εκστρατεία κυρίως μέσω TikTok, με άρωμα Μόσχας για αρκετούς.

Αλλά ο πρώην δημόσιος λειτουργός αντιμετωπίζει πλέον δίωξη για παρατυπίες ως προς τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του κι αποκλείστηκε από την επαναληπτική ψηφοφορία — κάτι που πυροδότησε διαδηλώσεις, ενίοτε βίαιες.

«Ο Καλίν Τζορτζέσκου πρόεδρος!», φώναζε μικρό πλήθος που είχε πάει να υποδεχτεί τον έκπτωτο ήρωά του.

Βγαίνοντας από εκλογικά κέντρα, αρκετοί εξέφραζαν την ελπίδα πως ο «εφιάλτης» θα τέλειωνε.

«Επικρατεί τέτοιο χάος στη Ρουμανία» μετά την ακύρωση των εκλογών, είπε 55χρονη, εργαζόμενη σε εταιρεία που οργανώνει σεμινάρια. «Δεν υπήρξε ποτέ πριν τέτοια κατάσταση, πιθανόν ακόμα και σε ευρωπαϊκή κλίμακα», υποστήριξε η ίδια.

